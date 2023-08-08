《奇蹟的兄弟》鄭宇對裴賢聖含淚喊話「現在這個瞬間才是最重要的」根本比親兄弟還感人！（EP.11 –12）

[有雷] 《奇蹟的兄弟》神秘的李天空身分終於揭曉，此時鄭宇以及裴賢聖也獲得了關鍵證據，也就是李泰萬的賄賂名冊，兩人靜待時機揭曉27年前的命案真相。警方也開始相信裴賢聖就是來自27年前的少年李姜山。

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酒吧老闆姜慧京夜間來訪，送給了陸東柱（鄭宇飾）一個關鍵USB，裡面有著李泰萬賄賂所有政要名人的名冊，雖不清楚她的動機，但絕對是相當有力的證據。而盧明男在27年前被誣賴為昭平湖殺人事件的代罪羔羊，他跟蹤著最可疑，並且在他出獄後已成了國會議員的邊鐘日，沒想到又目睹了另一宗命案，原本想救人的他發現已經來不及了，於是他跑去告訴李天空（吳萬石飾），兩人還串供避免再度被誣陷。



女警來找陸東柱，想要得到姜山（裴賢聖飾）的DNA，不過姜山直接坦白自己來自1995年，東柱也證明此事，讓女警半信半疑，但姜山的超能力看見了女警痛失拍檔的畫面，甚至幫東柱解套說小說是依照父親留下的日記所撰寫。東柱發現父親去世當日也就是姜山穿越來的那天，拿著父親所留下破裂的手錶，並推論父親將關鍵錄影帶藏在自己手做的木造玩具車裡。



警方也發現了團隊中有邊鐘日安排的內賊，不過循線調查，在各方面都未能有結果，邊鐘日早已處理所有相關證人，當然什麼都問不到，這也引起了東柱的警察好友龍大的懷疑，默默跟蹤著邊鐘日蒐集證據。東柱也告訴了女警他相信父親藏好了關鍵錄影帶，邊鐘日也非常有可能就是殺害父親的兇手。



盧明男再度被盯上，而遭到邊鐘日陷害並偽裝為自殺陷入昏迷，女警希望借助姜山的超能力，透過握住盧明男的手，姜山看見了李天空，同時他發現自己的手開始變得模糊，讓他相當驚恐。但東柱非常擔心姜山發現了哥哥的真面目會受傷，同時李天空也希望向姜山隱藏自己的存在。



出版社代表也就是李泰萬的弟弟李明石（李己雨飾），終於也想要了解小說中的事件真相，他特地贈送一支手錶給陸東柱，其實裡面藏了竊聽器，聽見了東柱正與龍大說明昭平湖事件，東柱正在尋找玩具車中可能藏有的錄影帶，其中錄下了真兇的樣子，而邊鐘日正在掩蓋這個真相。而李天空更是隱身在暗處開始對邊鐘日進行威脅，也成功綁架了邊鐘日，邊鐘日的秘書也因連絡不上邊鐘日而來到警局報警。



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