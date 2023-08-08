追星要克制！疑似防彈少年團SUGA粉絲在地鐵內尖叫引發騷亂，乘客瘋狂避難並驚動警察＆消防

8月6日晚韓國首爾地鐵9號線發生的一場騷亂最後被證實只是愛豆粉絲引發的事件。

日前韓國京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站發生「無差別傷人案」，導致1死13傷後引發模仿浪潮，連日來韓網上驚爆多個「殺人預告」威脅要在各地上演隨機殺人，引起社會性恐慌。8月6號晚首爾的地鐵9號線上就出現了驚悚一幕，有乘客地聽到突如其來的尖叫聲後大為恐慌，以為又有隨機傷人或氣體洩漏事件發生，為了躲避危險車廂內上演了一出極混亂的狂奔，隨後消防、警察、救護車紛紛到場，最後確認有7人受傷。 有當時在場的乘客拍下了現場一幕，不少人的私人物品因為奔跑而散落一地，可見大乘客們當時有多慌張。 經過調查才得知，這場混亂並非惡劣事件，而是疑似防彈少年團SUGA的粉絲導致的。



신논현역 칼부림이 아니라 방탄 슈가가 콘서트 끝난 후 라이브 방송에서 타투 공개해가지고 귀가하던 빠순이들이 소리 질러서랜다... https://t.co/fTZC5SsYz5 pic.twitter.com/PXMRb2sw9u — . (@meeoee88) August 6, 2023

9호선 급행에서 난동자 발생햇다고 다 내리래.. pic.twitter.com/3sG1t27jxv — slow 연 (@nana_yen_) August 6, 2023

當天晚上SUGA在首爾奧林匹克公園開唱，演唱會結束後他又開啟直播與粉絲互動，期間露出了身上的刺青，事因疑似當時9號線地鐵上正好有他的粉絲，粉絲們看到SUGA的刺青後異常興奮並發出尖叫聲，令不少乘客聯想到近幾日爆出的「殺人預告」，嚇得急忙逃竄保命。



相關事情也在韓網上掀起熱議，網友們表示：「作為SUGA的粉絲，真的很對不起受傷的乘客」、「確實是我們錯了，一定要道歉，不要扯什麼外國粉絲、國內粉絲什麼的」、「引發騷亂的人應該出來道歉」、「這些粉絲應該滾出韓國」、「 經常有愛豆在演唱會之後開直播，粉絲坐在地鐵裡看直播，也沒遇到有人會尖叫的啊」、「粉絲行為，愛豆買單，連本命都跟著被罵」、「浪費人力資源」等。

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