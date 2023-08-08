《奇迹的兄弟》郑宇对裴贤圣含泪喊话「现在这个瞬间才是最重要的」根本比亲兄弟还感人！（EP.11 –12）

[有雷] 《奇迹的兄弟》神秘的李天空身分终於揭晓，此时郑宇以及裴贤圣也获得了关键证据，也就是李泰万的贿赂名册，两人静待时机揭晓27年前的命案真相。警方也开始相信裴贤圣就是来自27年前的少年李姜山。

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酒吧老板姜慧京夜间来访，送给了陆东柱（郑宇饰）一个关键USB，里面有著李泰万贿赂所有政要名人的名册，虽不清楚她的动机，但绝对是相当有力的证据。而卢明男在27年前被诬赖为昭平湖杀人事件的代罪羔羊，他跟踪著最可疑，并且在他出狱后已成了国会议员的边钟日，没想到又目睹了另一宗命案，原本想救人的他发现已经来不及了，於是他跑去告诉李天空（吴万石饰），两人还串供避免再度被诬陷。



女警来找陆东柱，想要得到姜山（裴贤圣饰）的DNA，不过姜山直接坦白自己来自1995年，东柱也证明此事，让女警半信半疑，但姜山的超能力看见了女警痛失拍档的画面，甚至帮东柱解套说小说是依照父亲留下的日记所撰写。东柱发现父亲去世当日也就是姜山穿越来的那天，拿著父亲所留下破裂的手表，并推论父亲将关键录影带藏在自己手做的木造玩具车里。



警方也发现了团队中有边钟日安排的内贼，不过循线调查，在各方面都未能有结果，边钟日早已处理所有相关证人，当然什么都问不到，这也引起了东柱的警察好友龙大的怀疑，默默跟踪著边钟日搜集证据。东柱也告诉了女警他相信父亲藏好了关键录影带，边钟日也非常有可能就是杀害父亲的凶手。



卢明男再度被盯上，而遭到边钟日陷害并伪装为自杀陷入昏迷，女警希望借助姜山的超能力，透过握住卢明男的手，姜山看见了李天空，同时他发现自己的手开始变得模糊，让他相当惊恐。但东柱非常担心姜山发现了哥哥的真面目会受伤，同时李天空也希望向姜山隐藏自己的存在。



出版社代表也就是李泰万的弟弟李明石（李己雨饰），终於也想要了解小说中的事件真相，他特地赠送一支手表给陆东柱，其实里面藏了窃听器，听见了东柱正与龙大说明昭平湖事件，东柱正在寻找玩具车中可能藏有的录影带，其中录下了真凶的样子，而边钟日正在掩盖这个真相。而李天空更是隐身在暗处开始对边钟日进行威胁，也成功绑架了边钟日，边钟日的秘书也因连络不上边钟日而来到警局报警。



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