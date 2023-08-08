【懶人包】EXO伯賢成立個人公司！深夜直播親自跟粉絲說明現況，澄清近期圍繞在自身的各種謠言

伯賢近日與SM娛樂的合約糾紛、solo專輯延遲、成立個人公司、百億貸款事件…等等！他選擇直播和粉絲們親自說明自身情況，澄清近期圍繞在自己身上的各種謠言。

人氣男團 EXO 伯賢宣佈成立個人公司，並與SM娛樂保持友好關係，直播中澄清了許多不實的傳言。



伯賢開頭就表示，看到那麼多誤會和並非事實的文章出現，讓粉絲們的心受到傷害，自己也非常地難過，所以深夜打開了直播，親自和粉絲們說說自己的故事。



1. 關於之前和SM娛樂的合約糾紛，長時間以來對結算與合約感到好奇，同時因為李秀滿老師的缺席，出現各種狀況，所以就更加地好奇了。無論什麼地方都是有規則的，公司內部也有需要遵守的事項，我們不能違反這些。我理解公司，公司也理解了我，協定後圓滿的解決了，現在和公司的關係非常好，是互相支持的狀況。

2. 關於成立個人公司 One Signature，是想與好友Casper一起培育更多優秀的編舞家、舞者而開始的公司。目前還沒有具體的計劃，也正在做大量的研究，希望能有好的成果。

3. 關於貸款130億韓元購買C會長的房子也並非事實，首先貸款的錢是為了公司的運營，也會和EXO成員們繼續一起活動。C會長很早就跟家人們認識，關係也像家人般親密。

4. 關於solo專輯回歸被推遲絕對不是失去了初心，透過這次糾紛更堅定了我要走製作人這條路的想法，也向很多人諮詢。C會長跟MC夢代表也給了很多建議。這是我人生很重要的時刻，推遲個人專輯只是想更好的準備。

最後伯賢表示，我只想讓大家都感到幸福，我也承諾去做到。希望大家繼續關注我之後要走的幸福道路。

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