《驅魔麵館2》延續不了第一季熱潮？趙炳圭爭議+幼稚內容使收視遺憾「重頭開始」（EP.1-2）

2020年熱門黑馬韓劇《驅魔麵館》，時隔近3年才推出續作《驅魔麵館2：全面回擊》，卡司從主角到配角幾乎是原班人馬外，加入了新血劉仁秀、姜其永、金赫拉、陳善圭等，欲帶來更熱血刺激的內容，不過效果卻尚未彰顯。

（以下涉及劇情）

《驅魔麵館2》首播開頭依舊是熟悉的「驅魔人」打擊惡鬼內容，還有與「融人」見面的劇情帶觀眾稍稍回顧《驅魔麵館》特殊的世界觀。比較特別的是，多了陳善圭和洪智熙飾演的「馬主席」、「李敏智」夫婦，這對夫婦的出現明顯在為後頭的劇情鋪路。



沒多久，馬主席夫婦遭詐騙的建築商背後，三個惡鬼黃必曠（姜其永 飾）、崔加利（金赫拉 飾）與王立強（金賢旭 飾）在中國被中國的驅魔人所發現，然而中國的4名驅魔人均遭殺害，能力還被三惡鬼吸取。



隨著能力強的惡鬼越來越多，找尋第5位驅魔人來加強團隊力量之事迫在眉睫，一名養牛的羅蹟逢（劉仁秀 飾）就在此時被遴選，但三惡鬼也回到了韓國……



《驅魔麵館2》首週兩集全韓收視率開出來僅4.0%、5.4%，顯然沒有延續第一季的熱潮，第一季以2.7%開跑，三週後收視三倍漲，後半集數全在9%~10%上下，如今第二季卻不到6%，可以說是「重頭開始」、得重新培養觀眾了。

看得出來《驅魔麵館2》製作團隊的野心，隨著劇中驅魔人與惡鬼能力的提升，「念力」CG變得多更刺激，在都哈娜（金世正 飾）讀取記憶上也多了CG變化，還有羅蹟逢昏迷中在疑似天國之處被延攬的場面也都是CG，這些CG的豐富卻未受到讚賞，反倒有人批評CG粗糙。劇情的部分，過多搞笑場面被網友批判劇情太幼稚、太拖沓。



‎有韓國媒體直指《驅魔麵館2》人氣不如第一季，分析出的兩大原因，第一是「換編劇」，表示第一季換了編劇，從呂芝娜換了劉先東再換金新春，就被批判劇情變得幼稚且輕浮，而第二季由金新春編劇持續執筆，該報導對此表達擔憂，而這似乎呼應了網友批評太過幼稚。

第二個原因則是趙炳圭的醜聞了，他演出《驅魔麵館》後被爆出校園霸凌，後來沉寂了一段時間未拍新戲，不少人都以為《驅魔麵館2》會石沉大海或換人拍，但沒有。趙炳圭以《驅魔麵館2》復出引發了更多質疑，因為其未能澄清是否涉及霸凌甚至更多爆料，使觀眾無法投入劇情或是直接拒看第二季。

《驅魔麵館2：全面回擊》今晚將播出第三集，能否挽回顏面？

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