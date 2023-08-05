《驱魔面馆2》延续不了第一季热潮？赵炳圭争议+幼稚内容使收视遗憾「重头开始」（EP.1-2）

2020年热门黑马韩剧《驱魔面馆》，时隔近3年才推出续作《驱魔面馆2：全面回击》，卡司从主角到配角几乎是原班人马外，加入了新血刘仁秀、姜其永、金赫拉、陈善圭等，欲带来更热血刺激的内容，不过效果却尚未彰显。

（以下涉及剧情）

《驱魔面馆2》首播开头依旧是熟悉的「驱魔人」打击恶鬼内容，还有与「融人」见面的剧情带观众稍稍回顾《驱魔面馆》特殊的世界观。比较特别的是，多了陈善圭和洪智熙饰演的「马主席」、「李敏智」夫妇，这对夫妇的出现明显在为后头的剧情铺路。



没多久，马主席夫妇遭诈骗的建筑商背后，三个恶鬼黄必旷（姜其永 饰）、崔加利（金赫拉 饰）与王立强（金贤旭 饰）在中国被中国的驱魔人所发现，然而中国的4名驱魔人均遭杀害，能力还被三恶鬼吸取。



随著能力强的恶鬼越来越多，找寻第5位驱魔人来加强团队力量之事迫在眉睫，一名养牛的罗迹逢（刘仁秀 饰）就在此时被遴选，但三恶鬼也回到了韩国……



《驱魔面馆2》首周两集全韩收视率开出来仅4.0%、5.4%，显然没有延续第一季的热潮，第一季以2.7%开跑，三周后收视三倍涨，后半集数全在9%~10%上下，如今第二季却不到6%，可以说是「重头开始」、得重新培养观众了。

看得出来《驱魔面馆2》制作团队的野心，随著剧中驱魔人与恶鬼能力的提升，「念力」CG变得多更刺激，在都哈娜（金世正 饰）读取记忆上也多了CG变化，还有罗迹逢昏迷中在疑似天国之处被延揽的场面也都是CG，这些CG的丰富却未受到赞赏，反倒有人批评CG粗糙。剧情的部分，过多搞笑场面被网友批判剧情太幼稚、太拖沓。



‎有韩国媒体直指《驱魔面馆2》人气不如第一季，分析出的两大原因，第一是「换编剧」，表示第一季换了编剧，从吕芝娜换了刘先东再换金新春，就被批判剧情变得幼稚且轻浮，而第二季由金新春编剧持续执笔，该报导对此表达担忧，而这似乎呼应了网友批评太过幼稚。

第二个原因则是赵炳圭的丑闻了，他演出《驱魔面馆》后被爆出校园霸凌，后来沉寂了一段时间未拍新戏，不少人都以为《驱魔面馆2》会石沉大海或换人拍，但没有。赵炳圭以《驱魔面馆2》复出引发了更多质疑，因为其未能澄清是否涉及霸凌甚至更多爆料，使观众无法投入剧情或是直接拒看第二季。

《驱魔面馆2：全面回击》今晚将播出第三集，能否挽回颜面？

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