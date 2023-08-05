曾一起主持2015 KBS演技大賞！朴寶劍、金所泫有望合作新劇《Good Boy》

當時就有網友表示：「兩位演員的化學反應很好！」，小編也很期待看到他們合作啊！

先前，有消息指出，朴寶劍收到新劇《Good Boy》出演提案，目前正在討論中。由《壞媽媽》、《怪物》沈娜妍導演執導，《輔佐官–改變世界的人們》、《火星生活》李大日作家執筆。

該部作品描述因故結束選手生活而需要擔心生計的非人氣項目的選手們，因為各自的事情而聚在一塊，組成「奧運會復仇者聯盟」。通過奧運特招成為警察的國際大賽獎牌得主們，以警察身份證代替獎牌掛在脖子上，為對抗各種犯罪而聚集在一起的故事。

目前與黃旼炫合作tvN《無用的謊言》的金所泫，則收到《Good Boy》的女主角出演提案。此前，金所泫曾主演李大日作家新人時期的作品《打架吧鬼神》。《Good Boy》標榜「搞笑動作青春搜查劇」，繼《月升之江》後，金所泫有望再通過《Good Boy》展現華麗動作戲。





另外，朴寶劍與金所泫曾一起主持2015年KBS演技大賞。當年，兩人分別出演KBS電視劇《Who Are You－學校2015》、《記得你》，還在頒獎典禮上「對戲」。

▲「一秒變臉」實在是太厲害了！希望有機會可以看到兩位演員一起合作啊～

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