【韓網熱帖】從頭到尾都好看！韓網友推薦「龍頭龍尾」電視劇

有網友發帖求推薦從頭到尾都不會無聊、製作精良的電視劇，最多人推薦的劇有：

《365：逆轉命運的1年》



《秘密森林》



《Signal信號》



《山茶花開時》



《火星生活》



被推薦3次以上的劇有：

《聽見你的聲音》《金科長》《無人知曉》《耀眼》《Kill Me Heal Me》《金牌救援》《嫉妒的化身》《付岩洞復仇者們》《沒關係，是愛情啊》《村莊：阿雉阿拉的秘密》《今生是第一次》《熱血神父》

韓國網友評論：

1. 《陽光先生》ᅲᅲ（無法重刷，因為太心痛）

2. 《村莊：阿雉阿拉的秘密》重刷了10多遍，那位作家的《赤月青日》也很推薦！

3. 《惡之花》... 請一定要看...

4. 居然沒有《怪物》！

5. 《雖然是精神病但沒關係》，我的人生劇

6. 請加上《惡鬼》，ending太棒了...

7. 怎能沒有《我的大叔》

8. 《浪漫的體質》也是！！

9. 《Kill Me Heal Me》《德魯納酒店》《鬼怪》這類現代奇幻劇我超愛

10. 《鬼怪》~一到冬天就會重溫

11. 《未生》！《未生》！《未生》！

12. 《我的完美陌生人》！！

13. 《法證狂人》... 真的是很新穎的作品！結局與主角人設完美契合，最近也在重刷

出處：https://www.instiz.net/pt/7422203

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