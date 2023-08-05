曾和韓志旼合作過多部作品！李姃垠將特別出演《摸心第六感》與《耀眼》編導再會

這兩位演員可以說是「老搭檔」了吧！

將接檔《歡迎來到王之國》於下週六（12日）首播的JTBC新週末劇《摸心第六感》，由《錐子》、《耀眼》金鉐潤導演與李南奎作家三度合作，描述在「零犯罪」的清靜農村中，一位被降職的熱血刑警文張烈（李民基 飾），借助擁有「摸屁讀心術」的獸醫奉藝奮（韓志旼 飾）的能力，攜手調查連續殺人事件的搞笑偵查劇。

該部作品也將通過Netflix同步播出。韓志旼飾演獸醫「奉藝奮」，在偶然的機會下突然出現超能力。只要摸到人或動物的屁股，就能看見他們的過去。平時熱情又愛管閒事的她，正在測試自己的能力，卻被文張烈撞見，間接使用該能力而破解謎團；李民基飾演刑警「文張烈」，熱血與慾望都滿點，渴望再度回到廣搜隊。在寧靜的故鄉，偶然發現奉藝奮的超能力，並將其運用在搜查中。兩人成為密不可分的關係，卻也一起捲入連續殺人事件。

據了解，李姃垠也將特別出演《摸心第六感》。在此之前，李姃垠曾與韓志旼合作過多部作品。如：電視劇《認識的妻子》、《耀眼》、《我們的藍調時光》、《Yonder》、電影《救贖》（白小姐）等。

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