【韩网热帖】从头到尾都好看！韩网友推荐「龙头龙尾」电视剧

有网友发帖求推荐从头到尾都不会无聊、制作精良的电视剧，最多人推荐的剧有：

《365：逆转命运的1年》



《秘密森林》



《Signal信号》



《山茶花开时》



《火星生活》



被推荐3次以上的剧有：

《听见你的声音》《金科长》《无人知晓》《耀眼》《Kill Me Heal Me》《金牌救援》《嫉妒的化身》《付岩洞复仇者们》《没关系，是爱情啊》《村庄：阿雉阿拉的秘密》《今生是第一次》《热血神父》

韩国网友评论：

1. 《阳光先生》ᅲᅲ（无法重刷，因为太心痛）

2. 《村庄：阿雉阿拉的秘密》重刷了10多遍，那位作家的《赤月青日》也很推荐！

3. 《恶之花》... 请一定要看...

4. 居然没有《怪物》！

5. 《虽然是精神病但没关系》，我的人生剧

6. 请加上《恶鬼》，ending太棒了...

7. 怎能没有《我的大叔》

8. 《浪漫的体质》也是！！

9. 《Kill Me Heal Me》《德鲁纳酒店》《鬼怪》这类现代奇幻剧我超爱

10. 《鬼怪》~一到冬天就会重温

11. 《未生》！《未生》！《未生》！

12. 《我的完美陌生人》！！

13. 《法证狂人》... 真的是很新颖的作品！结局与主角人设完美契合，最近也在重刷

出处：https://www.instiz.net/pt/7422203

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