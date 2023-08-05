爆肌美圖！2023韓國選美先生資料照&IG公開，竟有偶像團成員及國際律師！

又到了韓國選美先生大賽的季節！主辦方近日公開參賽者的照片及IG帳號，所謂天使面孔、魔鬼身材說的就是他們啊~

韓國選美先生大賽（ Mister International Korea Pageant ）從2007年開始舉辦，旨在向全世界傳遞韓國男性的魅力，過往好幾屆的參賽者顏值都有驚艷到大家，在網上引起不少關注和討論！



今年已經是大賽第17個年頭，上月底終於通過官方SNS公開了36位參賽者的資料照片和IG，首次以室外自然環境為拍攝背景，展現出清新又原始的魅力！其中除了健身更教練不乏律師、英文講師、軟體開發者、大學生，還有曾作為偶像和演員活動的人！小編精選其中最有潛力的10位選手，一起來欣賞吧~



2號金大賢，1998年生、184cm、78kg，目前還是大學生，笑起來十分可愛：



9號鄭海原，1991年生、187cm、81kg，前偶像、演員、模特。 大國男兒師弟團X-5的成員，也是電視劇《Kill Me Heal Me》裡那個偶像團LU：KUS的成員JI！



IG有11萬粉絲！小編比較好奇的是... 為什麼煎個蛋牛仔褲會變不見？



14號林柾潤，1997年生、177cm、78kg，健身教練兼模特。



曾參加Netflix《體能之巔：百人大挑戰》、IG粉絲13萬，給《W》雜誌拍過寫真。 這比例真的有夠誇張！



18號李志勳，1993年生、180cm、79kg，軟體開發者。



為什麼這位工程師可以擁有這樣的身材！

21號朴仁赫，2004年生、186cm、81kg，今年22歲的他還是大學生一枚，也是本屆參賽者裡最年輕的一位：



22號黃俊城，1991年生、179cm、78kg，海關工作者、英語講師：



24號朴尚賢，1991年生、184cm、88kg，健身房老闆。



這位身材是真的兇猛，看影片更能感受到那份飽滿健碩、輪廓分明，很多網友都看好他！

25號姜相旭，1993年生、180cm、80kg，職業軍人特種兵出身：



32號參賽者金正煥（音，KIM Paul Cheong），1990年出生、身高178cm、體重73kg，美籍韓裔、國際律師：



33號權基賢，2000生、178cm、77kg，網紅兼健身教練。 IG已經有30萬粉絲！



小編個人覺得有點爆肌版南柱赫的感覺...！倒三角身材和巧克力腹肌真的超讚~

36號李東真，1995年生、185cm、82kg，建築業從業者兼模特。 這面孔完全是演員相啊！



最後來看一下近5年的冠軍，哪一款是你的菜呢？

2022年冠軍金希元：



2021年冠軍韓正完：



2020年冠軍李佶原：



2019年冠軍趙在永：



2018年冠軍黃大雄：



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