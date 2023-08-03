不畏卡車抗議，《Boys Planet》衍生團「BLIT」誕生！集結朴瀚彬、KEITA、琴俊弦、李政縣等遺珠

人氣選秀節目《Boys Planet》已於4月落幕，成團的ZEROBASEONE（ZB1）也已於上月正式出道，有不少粉絲也抱著未能出道的練習生也有機會組團出道的希望，如先前的選秀《PRODUCE 101 2》後來衍生的JBJ。

粉絲的願望即將成真，《Boys Planet》落馬的練習生朴瀚彬、KEITA、琴俊弦、李政縣、文淨泫、劉昇彥與池潤瑞即將組團，其中不乏節目當時熱門的遺珠人選，如闖進決賽前15名的朴瀚彬（第11名）、KEITA（第12名）、琴俊弦（第14名）與李政縣（第15名）。日籍的KEITA當時沒出道最令人意外，因為他本身就以男團Ciipher出道過，RAP和舞蹈實力均出眾，決賽卻硬生生掉了6個名次失去再出道機會。



今（3）日，唱片與經紀公司Jellyfish娛樂宣布這7名練習生將以團名「BLIT」出道，名字是「Boldly Leaping into Tomorrow」，是「勇敢的飛躍至明天」之意，Jellyfish表示在節目播出時特別關注這7人的活躍情形，並和他們的所屬公司WAKEONE、韓國樂華娛樂、RAINCOMPANY等公司進行慎重討論後決定安排他們出道，Jellyfish更自詡開發新人是他們的優點，且在企劃藝人活動上有一定的資歷，「將展現出差別化的優勢」。

比較尷尬的是，前幾日已流出衍生團出道消息時，有群粉絲租了卡車示威‎，示威地點從《Boys Planet》製作公司CJ娛樂，再到WAKEONE與韓國樂華，那些粉絲認為衍生團體是「阻礙發展」、認為沒有保障可言，不希望看到有任何公司「利用練習生」。得知此消息，其他粉絲與韓國網友的反應大多都是：至少有衍生團能出道，否則不曉得還要當練習生幾年。不過「BLIT」出道消息正式公布，能夠暫時確定不受卡車示威影響了。

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