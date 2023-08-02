【韓網熱帖】對於「一定要抓住用Galaxy的女人」這一說法，用Galaxy的女生這樣說

韓網論壇有個話題近年受到很多討論，說遇到用Galaxy的女生必須抓住，因為iPhone拍照好看、用iPhone的女生都是IG重度用戶，傾向於愛慕虛榮、緊追流行、亂買東西、重視女性集體的看法; 反之用Galaxy的女生就比較朴素有內涵、有主體性、不在乎別人眼色、有常識好溝通。

很多女性網友對此番發言感到迷惑，有YouTube頻道邀請4位Galaxy女用戶採訪她們對此的感受，她們說：「居然不知不覺成為某些人的理想型...」「突然想換iPhone...」「並不想因為這個而加分」「感覺心情不太好」「完全沒有想被這些人喜歡，該換iPhone了... 」



韓國網友評論：

1. 好的，我就一直用iPhone了

2. 買Galaxy是為了追星好嗎，用來看帥哥美女的

3. Galaxy=眼光很高，理想型都在相簿裡了，對你們沒興趣

4. 用Ultra的女生基本都是為了追星，過濾掉她們吧，反正她們也不會為這些淘汰男（도태남，類似loser的含義）換手機

5. 我在現實中也被這樣講過：「哦~XX用的是Galaxy耶，哦~」遇到這種令人不爽的反應，真想立刻換iPhone

6. 這是最棒的iPhone廣告^^

7. flip跟iPhone一樣貴耶，我當還寶貝一樣在用，怎麼變成這個形象了

8. 三星趕快起訴這些人，女顧客都要跑光啦

9. 之前好像也用LG手機說過類似的話？ 李在鎔啊認真考慮吧，手機事業有危機了

10. 傻到什麼程度才會用手機來區分人...

11. 為什麼要換？ 現在的三星可不是從前了

12. 如果同時用Galaxy和iPhone兩部手機，好感會時有時無嗎？ kkk

13. 我用Galaxy是為了方便，才不管淘汰男怎麼想kkk

出處：https://theqoo.net/hot/2878241294

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