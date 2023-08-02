NewJeans與BT21創作者IPX合作推出系列周邊「Bunini」！《ASAP》MV中已神秘登場

IPX昨日宣布與韓國流行音樂組合NewJeans合作，即將開始經營NewJeans IP的官方周邊商品業務。

IPX是BT21（與BTS共同創作）和TRUZ（與TREASURE共同創作）角色IP的創造者，具有無與倫比的創意能力和IP業務專業知識。 而NewJeans是最快崛起的韓國流行新秀、正在改K-POP傳統模式，這次特別合作必定會吸引全球粉絲的心。



在NewJeans的最新MV《ASAP》中，靈感來自NewJeans標誌「TOKKI（韓語中的兔子）」吉祥物的五個新創造角色IP「Bunini」，以及IPX的受歡迎的可愛迷你IP系列「Minini」已一一亮相，該MV在短短6天內已獲得了735萬多觀看次數。





NewJeans IP與IPX的創意將一起出現在各種獨特的產品上，整個系列包括毛絨玩具、智能手機和AirPods套、鑰匙扣、相冊、棒球帽以及移動通訊應用貼紙等。 NewJeans 的 Bunini 和飛天小女警版 IP 精選產品將於8月2日至4日在LINE FRIENDS COLLECTION 網站上接受全球在線預購 。



為慶祝合作夥伴關係的啟動和NewJeans第二張EP《Get Up》的發布，IPX將於8月11日至31日在韓國首爾的LINE FRIENDS江南店和弘大店提供官方快閃店。 每個快閃店都會根據EP的概念設計兩個不同的主題，已經吸引了來自世界各地的粉絲的關注。 IPX還計劃在其他地區開設更多的快閃店，包括美國、中國、日本和東南亞。



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