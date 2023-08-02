【韩网热帖】对於「一定要抓住用Galaxy的女人」这一说法，用Galaxy的女生这样说

韩网论坛有个话题近年受到很多讨论，说遇到用Galaxy的女生必须抓住，因为iPhone拍照好看、用iPhone的女生都是IG重度用户，倾向於爱慕虚荣、紧追流行、乱买东西、重视女性集体的看法; 反之用Galaxy的女生就比较朴素有内涵、有主体性、不在乎别人眼色、有常识好沟通。

很多女性网友对此番发言感到迷惑，有YouTube频道邀请4位Galaxy女用户采访她们对此的感受，她们说：「居然不知不觉成为某些人的理想型...」「突然想换iPhone...」「并不想因为这个而加分」「感觉心情不太好」「完全没有想被这些人喜欢，该换iPhone了... 」



韩国网友评论：

1. 好的，我就一直用iPhone了

2. 买Galaxy是为了追星好吗，用来看帅哥美女的

3. Galaxy=眼光很高，理想型都在相簿里了，对你们没兴趣

4. 用Ultra的女生基本都是为了追星，过滤掉她们吧，反正她们也不会为这些淘汰男（도태남，类似loser的含义）换手机

5. 我在现实中也被这样讲过：「哦~XX用的是Galaxy耶，哦~」遇到这种令人不爽的反应，真想立刻换iPhone

6. 这是最棒的iPhone广告^^

7. flip跟iPhone一样贵耶，我当还宝贝一样在用，怎么变成这个形象了

8. 三星赶快起诉这些人，女顾客都要跑光啦

9. 之前好像也用LG手机说过类似的话？ 李在熔啊认真考虑吧，手机事业有危机了

10. 傻到什么程度才会用手机来区分人...

11. 为什么要换？ 现在的三星可不是从前了

12. 如果同时用Galaxy和iPhone两部手机，好感会时有时无吗？ kkk

13. 我用Galaxy是为了方便，才不管淘汰男怎么想kkk

出处：https://theqoo.net/hot/2878241294

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