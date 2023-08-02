《榴莲小姐》剧情越来越歪！70岁阿嬷混夜店钓到30岁熟男员工！没想到女帮佣竟然也有戏！（EP.11 –12）

[有雷] 《榴莲小姐》（港译：《仙女榴槤》）除了全家人被两个古代来的仙女搞得团团转以外，本周更是在家跌倒的女佣出院后竟出现异常悬疑的行为，另外驻颜有术的白会长，已经70岁却与秘书们一同去混夜店，还迷倒30多岁的电视剧导演。

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榴莲（朴柱美饰）与儿媳非常努力学习，儿媳更因被选中演出古装剧而努力背诵剧本，与前世的相公段登明（柳政厚饰）对戏时竟然意外的合拍，让段家二哥（金敏俊饰）都竖起大拇指，并希望之后儿媳与登明可以以兄妹相称，让正牌主播女友艾拉深深感受到威胁。



会长虽然高龄70，不过在两位秘书的鼓吹之下，将她改变造型，戴上了短发鲍伯头假发，穿上亮片洋装，看起来外型就像三四十岁而已。会长也决定好好玩一下，没想到她的熟女魅力比一般年轻女孩更吸引人，因为心情不佳来到夜店的导演，也就是坚持选择榴莲儿媳妇演出电视剧的这位，正被变装后的会长所吸引。两人离开了夜店后也互通联络方式，虽然会长用了假名，内心似乎对於男性的追求也有所动摇。



大媳妇为了儿子登明的电视剧能够火爆，表面上说是想亲自监督榴莲儿媳妇与登明对戏的顺畅度，其实是希望就近替新媳妇艾拉看管两人的互动。但这提议对於榴莲与儿媳两人来说，简直是天上掉下来的好机会，可以天天望著两人都思念的登明。在取得会长奶奶的同意后，他们就正式搬入了登明的家中。



榴莲吃不惯现代腌渍的辛奇而大展身手，制作出充满心意的辛奇获得所有人一致好评，在会长与大儿子心中又是一大加分。小儿子出差回来也表示对榴莲特别有好感，一向风流的他也不吝於向榴莲释出关怀，在此同时他的未婚妻却也在泳池与旧识男友人逐渐培养起感情来。



二哥家中女佣因摔伤而入院，虽然提前出院但是仍不良於行，需要有看护照顾她，这让二夫人相当不悦，提议将她送到会长家。到了那里女佣竟然自动从轮椅上站起来，飞奔到一块大石头旁开始狂挖地，以为会挖出什么金银财宝，结果挖出来的是两把红色羽毛扇。女佣还像法师般拿著扇子到处跟陌生人要钱，她到底为何摔倒后变了一个人呢？



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