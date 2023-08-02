ITZY新歌〈CAKE〉反應兩極化！網評：成員們實力出眾，但JYP無法再站穩第一線的女團音源強者

即使旗下擁有 TWICE、ITZY、NMIXX 這些實力堅強的女子偶像團體，但JYP娛樂近期的音源似乎無法像過去一樣，氣勢減弱了不少，也有粉絲認為宣傳跟風格定位等等，公司失去了許多能和一線團們競爭的策略。（大家覺得ITZY的新歌〈CAKE〉如何呢？）

人氣女團 ITZY 在7月31日推出迷你七輯《KILL MY DOUBT》，並以全新主打歌〈CAKE〉回歸，她們與知名作曲家黑眼必勝合作，旋律輕快洗腦且充滿夏日風味，成員們也展現出迷人兼具帥氣的面貌。



▼〈CAKE〉MV：



雖然在剛公開時收穫了名列前茅的成績，並在youtube上成為流行趨勢的一位，但在國內的知名音源平台上都沒辦法衝進主要前十的排行位置，舉例：下午三點半時，melon 的 HOT100 排在63名，genie的TOP200排在111名，新歌才剛公開1~2天排行就在下降狀態，以 ITZY 的名氣和實力，公司如果在大力推廣宣傳一下，是不至於這麼後繼無力，目前看來是非常可惜。



目前網友反應偏向兩極化：「新歌剛好是我喜歡的類型，CAKE重複的段落很有記憶點」、「說實話國內反應不是很好，排行一下子就掉落到後半了」、「感覺不像是主打歌，反而像是後續曲之類的」、「很喜歡ITZY，但這次似乎沒有眼睛為之一亮的感覺」、「公司到底在幹嘛？沒有在認真推廣孩子們的感覺」、「其實ITZY的風格很強烈，但感覺近期JYP的選曲.風格定位.宣傳都很差」、「明明很好聽，為什麼MV跟音源都衝不上來TAT」、「雖然不像以前那麼強烈，但這種舒服的感覺我也很喜歡，ITZY加油！」、「成員們實力出眾，但JYP無法再站穩第一線的女團音源強者的稱號」

成員們的實力向來無人質疑，但這次的選曲似乎沒有很成功，大家聽完覺得如何呢？



▼〈CAKE〉表演版本：



▼〈CAKE〉SHOWCASE：



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