TWICE首支小分隊「MISAMO」新專輯《Masterpiece》強勢攻佔日本榜單冠軍一位！

人氣女團 TWICE 的首支小分隊「MISAMO」新專《Masterpiece》拿下排行冠軍，主打歌〈Do not touch〉風格性感又迷人。

由 Mina、Sana、Momo 組成的 TWICE 首個小分隊 MISAMO 於26日發行了新專輯《Masterpiece》，在最新 Oricon 週專輯排行榜上創造了新紀錄。 昨日官網公佈，《Masterpiece》以發行首週 15萬5000張的銷量成績，登上 Oricon 週專輯排行榜（2023.7.24-7.30）的第一名。特別是在2023年，MISAMO 的強大影響力創下了日本女藝人中最高的首週銷售記錄。



▼〈Do not touch〉MV：



另外，根據 Billboard Japan 官方網站31日報導，《Masterpiece》以發行首週銷量20986張的成績，登上了 Billboard Japan 週榜專輯銷售榜（7.24-7.30）的榜首。 還登上了當地最大唱片行 Tower Records 的綜合專輯週榜（7.24-7.30）榜首，並登頂各種專輯排行榜，成績相當驚人。



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