SM新男团RIIZE成员昭熙被爆出入猎艳酒吧，还有自称同校网友称「是混混，拜托不要喜欢」
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SM新男团RIIZE成员昭熙被爆出入猎艳酒吧，还有自称同校网友称「是混混，拜托不要喜欢」

明星   2023年8月1日   星期二18:30   草莓  

（封面图源：Twitter@im1ohnny）

SM娱乐新男团RIIZE将正式出道，日前已公布7名成员，包括NCT前成员将太郎与成灿，还有新人银石、元彬、胜汉、昭熙与Anton。

由K-POP大家SM娱乐所推出，RIIZE在还没公布名称与成员时便被受瞩目，而在相关讯息逐渐曝光后，众所瞩目的几个焦点是，成员Anton是知名作曲家尹尚之子，还有成员元彬的帅气样貌被称赞颜值极高。然而，很快却出现了负面声浪，是成员昭熙的旧照。

Twitter与theqoo论坛今日有几则关於昭熙的贴文被疯传，都是关於昭熙的过往照片，‎其中有张被指出背景是中央洞一家「猎艳酒吧」，还有过往IG PO文讲了脏话「C8」（西八），让不少网友认为他的形象不适合当爱豆、光看这两张照片就打破对他的好感，但也有人觉得不是未成年去的就无所谓、对那个年龄的男生来说很寻常。
（图源：Twitter@im1ohnny）（图源：Twitter@im1ohnny）

随后推特还有网友发出毕业证书照片，欲证明自己是昭熙同校同学，称昭熙是小混混，说他和朋友们都是一群抽菸的混混，「拜托不要喜欢」。转发的内容，已经有人担心其他成员会被拖累了。

即便如此，昭熙旧照里的面貌似乎更受到讨论，有人叹「有颜值的主唱真的是上天赐予的」，也有人讥讽SM娱乐找不到人了，但想当然耳有其他网友反对那些酸言酸语，表示感受到评论区满满的恶意。
（图源：Twitter@im1ohnny）

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