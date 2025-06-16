【韓網熱門】RIIZE炤熙髮量近況：金黃爆炸似《七龍珠》賽亞人

男團RIIZE成員炤熙昨晚在Bubble分享最新自拍，髮量豐富的他這次更加驚人，仿彿戴了一頂假髮在頭頂。隊友們也聚在他身邊圍觀，拍影片的人還說了一句：「嘿，夢奇奇！」炤熙還問粉絲：「怎麼樣，是不是歷代級？ 」





韓國網友評論：

1. 好羨慕啊，這輩子都不用擔心掉髮問題kkk

2. 小哥，可以分一點給這位中年姨姨嗎ᅲᅲᅲ

3. 假髮都很難做到如此茂密

4. Cosplay漫畫角色時完全可以用自己的頭髮

5. 好像那張給小貓戴上雄獅帽子的圖kk

6. 原來他每次露面都戴著毛線帽是有原因的

7. 相當獨特的髮型，但非常適合他kkk

8. 想在他頭髮裡藏一盒草莓牛奶試試看

9. 如果有小件的物品掉進去，估計就找不到了kkk

10. 原來豆小兵頭上不是戴了帽子，全都是頭髮嗎？ ！



11. 這髮型我在日本少年漫畫裡看到過很多次，原來是真實存在的啊kkk

12. 怎麼能長得那麼像運動類動漫的男主角kkk

13. 《七龍珠》裡的超級賽亞人就是這樣吧 ᄂᄋᄀ

14. 不止髮量多，而且全都立起來，可愛耶kkk

15. 他自己也知道是曆代級嗎，太好笑kkkkk

16. 打理起來一定很辛苦吧，不管留長髮還是剪短

17. 大發，好像那種毛茸茸鑰匙圈

18. 好了不要鬧了，（把假髮套）摘掉吧

出處：https://theqoo.net/hot/3787337871

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞