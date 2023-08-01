【韓網熱議】SM新男團RIIZE中被讚顏值高的成員元彬！網民：人如其名

SM娛樂終於公開了新男團RIIZE 7人的全貌。
「RIIZE」結合了「Rise」（上升）和「Realize」（實現）的意思，包含了一起成長、實現夢想的含義，由將太郎（Shotaro）、銀石、成燦、元彬、勝漢、昭熙、 Anton（李燦英）等7名成員組成，將於9月正式出道。
從SM娛樂公布RIIZE即將出道開始，新男團就備受關注，他們是SM娛樂繼asepa之後時隔2年才推出的愛豆團，8月1日SM娛樂公開了全員的官方照片，成員元彬首次露臉，即刻就在韓網掀起熱議，theqoo上有人開帖大讚他的顏值，吸引廣大網友留言：
원빈이 첫공개 사진!!#RIIZE #라이즈 #WONBIN #원빈 pic.twitter.com/cG5XvwEnsI— (@1uvc1oud) July 31, 2023
1.這個長相一看就是SM相
2. SM就是SM，選人這方面沒輸過
3. 看到照片我就開始感嘆了，太帥了
4. 求求你了，一定要好好長身高，不要是個矮冬瓜
5. 聽說他很會跳舞，就是身高不高
6. 好像 ENHYPEN 的JAKE啊
7. D.O+任時完+鉉辰的感覺
8. 這張臉就長得很有趣
9. 居然不是藝名，本名就是元彬，如果長得不好看的話可能從國小開始就被同學嘲笑了，看到他這張臉可以接受他叫元彬
10. 這就是我無法出坑SM的原因，顏值太高了
11. 真的有D.O.的感覺，不過有些地方他的個人特色又很明顯
12. SM很擅長挖掘那種帶點模特臉的人，我覺得有點像SUHO+成勳
13. 一見鍾情臉
14. 這張臉加上這個名字，就是王炸啊
15. 第一眼就愛上了，身高再高點的話完全就是我的菜
16. 臉如其名，這種顏值為什麼我在街上一次都沒看到過
17. 果然長成這樣的孩子都會被SM抓走
18. SM到底是在哪裡發現這些孩子的
19. 他肯定是門面
20. 帥到我想罵髒話
出處：https://theqoo.net/hot/2877239841?filter_mode=normal&page=2
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