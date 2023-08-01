《奇蹟的兄弟》案件越來越撲朔迷離！真相越來越模糊，裴賢聖終於憶起過往受虐傷痕！（EP.9 –10）

[有雷] 《奇蹟的兄弟》收視雖不見起色，但熱愛抽絲剝繭的觀眾們仍是看得津津有味。時隔27年昭平湖再度發現白骨屍，以及李天空的學生證，但似乎有人在故弄玄虛誤導警方，而警方也在調查中發現原以為相關聯的兩件殺人案件可能是仿效犯案而非同一兇手。有人卻在一旁看著這些人……

以下為防雷線



李姜山（裴賢聖飾）記起了眼前的她就是自己曾喜歡的女孩友貞（姜末今飾），急奔回家與陸東柱（鄭宇飾）對質，東柱不願意讓姜山知道哥哥李天空可能正在行兇殺人的事實，但坦白了小說「上帝已死」的前半部是姜山書包中的原稿，後半部才是由東柱自行創作，姜山迫不及待看完了整本書，並且隔日直接來到書中的命案現場昭平湖，發現了桶子內有一具白骨屍體，以及李天空的學生證、



東柱與曾來電警告他不該出版書籍的神祕人見面，他覺得這就是長大後的李天空，他也告訴對方姜山正與他住在一起，也正在尋找哥哥，並且希望他放棄仇恨放棄報復，與姜山到鄉下地方生活。他更拋出問題問東柱「你能確定我就是李天空嗎」讓東柱一頭霧水。



曾因昭平湖事件被誤判為兇手的盧明男，指出自己曾在跟蹤議員邊鐘日的過程中發現他殺害全斗賢偽裝為自殺。警方深入調查後發現全斗賢雖然看似與昭平湖事件的作案手法相似，卻有很多細節不夠完整，於是發現可能是仿效作法，並非同一兇手所為。同時資深警察發現了自己團隊內部應該有邊鐘日的臥底，也正在引出內賊。



姜山在發現白骨屍體的瞬間腦中曾閃過一些畫面，手背上有十字架紋身的男子正用刀子刺入此人，而東柱也在簽書會上曾遇到有此紋身的男子，在網路上尋找這個教會時，竟讓姜山激動到險些爆氣，他也想起了自己總是在此人手下受虐，背上留下一條條傷痕的印記。



邊鐘日雖然下令殺掉目擊者李天空，但手背上有紋身的男子卻是殺了另一人來頂替，間接說明了昭平湖所發現的白骨屍體應該並非學生證上的李天空。此時屬於李太萬四人幫常聚會的交誼所的女負責人姜慧京找上了東柱，帶來了一個神秘USB，這是否就是關鍵的錄影帶內容呢？她在27年前所愛的人是李天空，將這交給東柱又代表什麼？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞