《兩天一夜4》方格伊PD轉戰tvN新作！與車勝元、金成均、THE BOYZ柱延攜手《跟著兄弟去瑪雅》

執導《兩天一夜4》重新擦亮KBS老牌綜藝節目《兩天一夜》招牌的方格伊PD，去年上半年離開《兩天一夜4》，今年終於有消息轉往有線台tvN發展，即將帶來全新作品《跟著兄弟去瑪雅：九把鑰匙》。

《跟著兄弟去瑪雅：九把鑰匙》是為了「尋找馬雅文明神秘鑰匙」展開的「生活冒險」，探險遠征隊要探索在荒蕪的叢林中盛開，卻在一夜之間銷聲匿跡的馬雅文明，完成任務找尋九把鑰匙。由於是方格伊PD從無線台跨往有線台的新作，再加上是車勝元睽違三年的實境綜藝，頗受觀眾期待。



節目中的「探險隊」由實境綜藝老手，《一日三餐》系列班底「車嬸」車勝元，領軍金成均、THE BOYZ柱延，車勝元會開始這場文明之旅，就來自於他因為YouTube演算法，掉入了古代文明的興趣之中，從預告中就能看見他化身「車博士」，熱血的向金成均和柱延講解瑪雅文明的種種。除了馬雅文明知識，「車嬸」當然還會展現料理長才了，雖然過程充滿波折XD



金成均和THE BOYZ柱延則是實境節目新面孔了，車勝元曾和金成均合作電影《天坑》，兩個人在節目裡將展現吵吵鬧鬧的兄弟情，而車勝元對柱延可是疼愛多了，曾提到喜歡THE BOYZ的歌和舞蹈，對柱延的西班牙文也是倍感可靠、讚不絕口。



《跟著兄弟去瑪雅：九把鑰匙》將在8月4日起，每週五韓國實間晚間8點40分首播。附上今日節目製作發表會現場照片，據稱車勝元稱自己是「韓國的印第安納瓊斯*」呢！（*冒險電影《印第安納瓊斯》系列主角）



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