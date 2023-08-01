《奇迹的兄弟》案件越来越扑朔迷离！真相越来越模糊，裴贤圣终於忆起过往受虐伤痕！（EP.9 –10）

[有雷] 《奇迹的兄弟》收视虽不见起色，但热爱抽丝剥茧的观众们仍是看得津津有味。时隔27年昭平湖再度发现白骨尸，以及李天空的学生证，但似乎有人在故弄玄虚误导警方，而警方也在调查中发现原以为相关联的两件杀人案件可能是仿效犯案而非同一凶手。有人却在一旁看著这些人……

以下为防雷线



李姜山（裴贤圣饰）记起了眼前的她就是自己曾喜欢的女孩友贞（姜末今饰），急奔回家与陆东柱（郑宇饰）对质，东柱不愿意让姜山知道哥哥李天空可能正在行凶杀人的事实，但坦白了小说「上帝已死」的前半部是姜山书包中的原稿，后半部才是由东柱自行创作，姜山迫不及待看完了整本书，并且隔日直接来到书中的命案现场昭平湖，发现了桶子内有一具白骨尸体，以及李天空的学生证、



东柱与曾来电警告他不该出版书籍的神秘人见面，他觉得这就是长大后的李天空，他也告诉对方姜山正与他住在一起，也正在寻找哥哥，并且希望他放弃仇恨放弃报复，与姜山到乡下地方生活。他更抛出问题问东柱「你能确定我就是李天空吗」让东柱一头雾水。



曾因昭平湖事件被误判为凶手的卢明男，指出自己曾在跟踪议员边钟日的过程中发现他杀害全斗贤伪装为自杀。警方深入调查后发现全斗贤虽然看似与昭平湖事件的作案手法相似，却有很多细节不够完整，於是发现可能是仿效作法，并非同一凶手所为。同时资深警察发现了自己团队内部应该有边钟日的卧底，也正在引出内贼。



姜山在发现白骨尸体的瞬间脑中曾闪过一些画面，手背上有十字架纹身的男子正用刀子刺入此人，而东柱也在签书会上曾遇到有此纹身的男子，在网路上寻找这个教会时，竟让姜山激动到险些爆气，他也想起了自己总是在此人手下受虐，背上留下一条条伤痕的印记。



边钟日虽然下令杀掉目击者李天空，但手背上有纹身的男子却是杀了另一人来顶替，间接说明了昭平湖所发现的白骨尸体应该并非学生证上的李天空。此时属於李太万四人帮常聚会的交谊所的女负责人姜慧京找上了东柱，带来了一个神秘USB，这是否就是关键的录影带内容呢？她在27年前所爱的人是李天空，将这交给东柱又代表什么？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻