Highlight成員梁耀燮台北SOLO演唱會9月24日中秋前夕登場!

被「Light（官粉名）」形容笑起來甜到出蜜，帥起來可撥雲見日的韓系實力團Highlight全才成員梁耀燮，確定將以個人之姿，訂於9/24晚間六點，於「TICC台北國際會議中心」舉辦「2023 BITTER SWEET：YANG YOSEOP SOLO CONCERT in TAIPEI」！自今年2/4以Highlight全團之姿於台北舉辦運動會後，所有「Light」便心心念念，期待能再次快快見到成員，而這個許願池確定成真！梁耀燮開心宣布，將帶著最精彩的演出內容，在9/24中秋前夕搶先與大家開心團圓！

親切寵粉出名，梁耀燮自6/13開通個人YOUTUBE頻道「@seopway105」，第一支影片便上傳了個人演唱會D-3 vlog，公開幕後準備演唱會的點滴過程，讓粉絲一探他私下最真誠的模樣，梁耀燮說：「很想念大家，你們對Highlight的支持總是沒少過，好希望能馬上把最精彩的舞台跟你們分享，到時請務必多多指教！」。臉蛋零死角，能唱、能跳、能演又能可愛搞笑，梁耀燮的多才多藝，讓他被訂為「全才型藝人」，聽到這樣的盛讚，梁耀燮謙虛表示，一切都要歸功於家人、Highlight與工作團隊的支持，讓自己成長的每一步都走的踏實，他也感性的說：「當然還有絕不會忘記、絕不會捨棄的Light！沒有Light，Highlight不可能有今日成就！」，聊到這次單槍匹馬，可謂是首次以個人之姿在台北表演，梁耀燮難掩期待，與所有Light相約的說：「希望大家都要來喔！」。而貼心的他也特別謝謝每次造訪時，受到大家的熱情照顧與款待，俏皮的他立刻又搞笑表示，很期待屆時的美食饗宴，「我會好好的幫其他Highlight成員吃好吃滿，這個任務肯定不能少的！」。



自2018年於首爾與東京成功舉辦完個人CONCERT後，梁耀燮每一肢體律動所散發出的魅力，加上細膩的美聲嗓音，都總是讓台下粉絲感動不已，時隔五年，梁耀燮日前於6/10、11兩天於首爾，7/20、21兩天於東京舉辦了個人SOLO CONCERT，由於經典好歌太多，因此更增加這次CONCERT的期待與豐富度，這次移師台北舉辦，粉絲務必不能錯過！韓系人氣實力團Highlight全才成員梁耀燮，訂於9/24晚間六點，在「TICC台北國際會議中心」舉辦「2023 BITTER SWEET：YANG YOSEOP SOLO CONCERT in TAIPEI」。

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