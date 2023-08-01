《两天一夜4》方格伊PD转战tvN新作！与车胜元、金成均、THE BOYZ柱延携手《跟著兄弟去玛雅》

执导《两天一夜4》重新擦亮KBS老牌综艺节目《两天一夜》招牌的方格伊PD，去年上半年离开《两天一夜4》，今年终於有消息转往有线台tvN发展，即将带来全新作品《跟著兄弟去玛雅：九把钥匙》。

《跟著兄弟去玛雅：九把钥匙》是为了「寻找马雅文明神秘钥匙」展开的「生活冒险」，探险远征队要探索在荒芜的丛林中盛开，却在一夜之间销声匿迹的马雅文明，完成任务找寻九把钥匙。由於是方格伊PD从无线台跨往有线台的新作，再加上是车胜元睽违三年的实境综艺，颇受观众期待。



节目中的「探险队」由实境综艺老手，《一日三餐》系列班底「车婶」车胜元，领军金成均、THE BOYZ柱延，车胜元会开始这场文明之旅，就来自於他因为YouTube演算法，掉入了古代文明的兴趣之中，从预告中就能看见他化身「车博士」，热血的向金成均和柱延讲解玛雅文明的种种。除了马雅文明知识，「车婶」当然还会展现料理长才了，虽然过程充满波折XD



金成均和THE BOYZ柱延则是实境节目新面孔了，车胜元曾和金成均合作电影《天坑》，两个人在节目里将展现吵吵闹闹的兄弟情，而车胜元对柱延可是疼爱多了，曾提到喜欢THE BOYZ的歌和舞蹈，对柱延的西班牙文也是倍感可靠、赞不绝口。



《跟著兄弟去玛雅：九把钥匙》将在8月4日起，每周五韩国实间晚间8点40分首播。附上今日节目制作发表会现场照片，据称车胜元称自己是「韩国的印第安纳琼斯*」呢！（*冒险电影《印第安纳琼斯》系列主角）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻