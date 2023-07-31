果然年少時不能遇到太驚艷的人！SEVENTEEN Joshua讓3歲的寶寶念念不忘

Joshua三寸（삼촌音譯，叔叔），你什麼時候再來？

沒想到時隔3個月，雅琳還惦記著Joshua叔叔。 早前SEVENTEEN成員Joshua和Jun（文俊輝）一起參加了育兒綜藝《超人回來了》，兩人拜訪了FT Island成員崔珉煥的家，幫他一起照顧雙胞胎女兒雅琳和雅允。 雙胞胎小女生也完全被帥氣又溫柔的Joshua和Jun叔叔吸引住，4人度過了非常溫馨的時刻。 最後雅琳還抱著Joshua，讓他不要走，這一幕令無數SEVENTEEN粉絲羨慕不已，誰會不喜歡溫柔的帥哥呢？？



삼촌 가지마 소리에 얼굴 구기며 웃는 조슈아 때문에 무장해제됨, 활짝 웃음,.. 슈돌.. 오리아기 심금을 울리는 최고의 영상으로 선정되었습니다 pic.twitter.com/rJofNY5fea — 오리 (@dngjljsh) May 5, 2023

時隔3個月，驚人的一幕發生了。 新人男團ZB1的章昊、成韓彬和Ricky參加了《超人回來了》的錄製，拜訪的也是崔珉煥家，其中一名成員在和雅琳熟悉之後問她「叔叔叫什麼名字」，雅琳脫口而出「Joshua」，聽得男愛豆哭笑不得，只能輕輕地告訴寶寶「那位叔叔已經走了」。



친구가 제보해준 오늘의 힐링 아린이 조슈아 삼촌이 인상 깊었나봐 다른 삼촌후배한테 조슈아 삼촌이라고 하는 거 너무 웃기고 기여움 pic.twitter.com/M82ZE5Lby3 — 치노 (@shuuccino) July 21, 2023

果然年少時不能遇到太驚艷的人，雅琳時隔3個月還在念叨「Joshua三寸」，忘不掉，根本忘不掉！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞