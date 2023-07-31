果然年少時不能遇到太驚艷的人！SEVENTEEN Joshua讓3歲的寶寶念念不忘
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果然年少時不能遇到太驚艷的人！SEVENTEEN Joshua讓3歲的寶寶念念不忘

明星   2023年7月31日   星期一10:46   Tracy  

（封面圖源：twitter@kbs_super）

Joshua三寸（삼촌音譯，叔叔），你什麼時候再來？

沒想到時隔3個月，雅琳還惦記著Joshua叔叔。 早前SEVENTEEN成員Joshua和Jun（文俊輝）一起參加了育兒綜藝《超人回來了》，兩人拜訪了FT Island成員崔珉煥的家，幫他一起照顧雙胞胎女兒雅琳和雅允。 雙胞胎小女生也完全被帥氣又溫柔的Joshua和Jun叔叔吸引住，4人度過了非常溫馨的時刻。 最後雅琳還抱著Joshua，讓他不要走，這一幕令無數SEVENTEEN粉絲羨慕不已，誰會不喜歡溫柔的帥哥呢？？

時隔3個月，驚人的一幕發生了。 新人男團ZB1的章昊、成韓彬和Ricky參加了《超人回來了》的錄製，拜訪的也是崔珉煥家，其中一名成員在和雅琳熟悉之後問她「叔叔叫什麼名字」，雅琳脫口而出「Joshua」，聽得男愛豆哭笑不得，只能輕輕地告訴寶寶「那位叔叔已經走了」。

果然年少時不能遇到太驚艷的人，雅琳時隔3個月還在念叨「Joshua三寸」，忘不掉，根本忘不掉！

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