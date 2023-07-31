MV也就算了，竟然打歌舞台也用外國手機？NewJeans自拍Ending惹韓國網友不滿

打歌舞台可以出現明顯的品牌標誌嗎？

NewJeans新曲《ETA》的MV是用iPhone 14PRO拍攝的，該MV還被直接用作廣告，得到了極高的曝光率。 用手機拍攝MV，不僅宣傳了手機的高清圖元，還代表著年輕一代的感性，隨時隨地用手機記錄生活的美好。





不過NewJeans這樣明晃晃地為手機做廣告真的沒關係嗎？ 對於這一點韓國網友們看法不一。前不久IVE成員張員瑛就因為手機問題被罵慘，她參加了三星手機活動，卻在網路上分享了用iPhone拍攝的照片 ，被指不專業，一度掀起熱議，甚至外網也有報道，可見K-POP愛豆如今的影響力。

在韓國網友們看來，作為K-POP女團代表人物，應該更注重國產品牌的使用和宣傳。 尤其是NewJeans的粉絲層集中在10代青少年，她們在MV中大張旗鼓地使用國外品牌，很有可能影響到青少年，忽略國產品牌。

在近期SBS音樂節目中，NewJeans拿著iPhone登台演出並拍攝了Ending，多個鏡頭中出現了清晰的手機，節目播出後再次在韓網掀起熱議，不少網友表示：「這麽明晃晃地做廣告嗎」、「這是打歌舞台，不是你們自己的廣告片場」、「 在舞台上展示自己做廣告的手機，那麼下一次是不是要請品牌大使來走秀」、「這是我見過最無語的PPL」、「莫名其妙，居然在音樂節目裡做廣告」等。 也有不少網友覺得此類方式很新穎，稱：「老套的ending看太多了，這個還蠻新穎的」、「和舞台風格很吻合啊，為什麼不可以拍」、「只有短短幾個鏡頭而已，有什麼問題嗎」、「說討厭的人，你們只是討厭NewJeans罷了」等。



뉴진스 ETA 엔딩 아이폰 14 pro로 촬영했어 pic.twitter.com/TpTrhyei36 — 밍곰 (@Minggom_16) July 30, 2023

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