原来美珠是和Aiki、成始璄等一起来台湾的！《战斗旅行2》预告来台体验刀疗、笑傲飞鹰
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原来美珠是和Aiki、成始璄等一起来台湾的！《战斗旅行2》预告来台体验刀疗、笑傲飞鹰

综艺   2023年7月31日   星期一10:08   草莓  

（封面图源：IG@queen.chu_s、YouTube@KBSEnt截图）

美珠（李美珠）前阵子在IG透露来台游玩，从IG内容很容易以为她是和好友私下前来的，但她主持的《战斗旅行2》（Battle Trip 2）最新预告正巧来到台湾，从时间点以及先前本站读者提供的各种资讯，美珠当时是为了拍摄《战斗旅行2》而来，同行伙伴有其他主持人（MC）成始璄、李龙真、许卿焕与Aiki。

*前情提要：XDD美珠人在台湾吃美食拍搞怪照！tag成始璄疑似炫耀，还tag在台湾发现的全昭旻

《Battle Trip 2》最新第38集预告号称是「真正的在地特辑」，5MC来到台湾台北，李龙真强调只去台湾人推荐的名胜、吃台湾人推荐的美食，到访林安泰古厝时，李龙真大力称赞：「这不就是拍摄感性照片的最佳地点吗？」
（图源：YouTube@KBSEnt截图）

特别的是，他们体验了特殊的「刀疗按摩」，有人看起来很享受，也有人露出害怕表情XD。众人吃遍了各种传统小吃，也尝了外形比较特别的火锅、甜点，还到六福村主题游乐园体验冲下来就会被溅湿的「火山历险」、大名鼎鼎刺激不已的云霄飞车「笑傲飞鹰」，Aiki和李龙真乘坐的位置清晰可见Apink娜恩和普美的签名。
（图源：YouTube@KBSEnt截图）（图源：YouTube@KBSEnt截图）

本周六就记得锁定《战斗旅行2》啦！

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