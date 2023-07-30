THE BOYZ自製節目驚現19禁詞彙，隊友大驚失色！

男團THE BOYZ昨日通過YouTube頻道公開世界巡迴演唱會的幕後花絮影片，網友發現有成員疑似在排練時脫口而出19禁詞彙，迅速在網上引起熱議。

影片名為《[OFF THE BOYZ] THE BOYZ 2ND WORLD TOUR ： ZENERATION PRACTICE Behind》，公開後有網友截取其中一段在練習室排練的片段PO上Twitter，驚訝留言道：「那句吹簫也聽得太清楚了吧？ kkk平時就是這樣聊天玩耍的嗎，28歲男性啊... NEW在後邊驚訝大喊『哥！！』也側面證實了。」

影片中，賢在從前方轉身向後走去，逐漸接近以跪姿在練習室中心的ERIC。 這時隊長李上淵突然大聲說：「사까시（吹簫）！」NEW聽了之後大喊：「哥！」



ㅅㅏ까시 발언 개잘들리는데? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 평소에 이런말 하고 논다니 28세남성아…. 뒤에 new가 놀라서 형!! 하는것도 개빼박 pic.twitter.com/ErjDTJb0RQ — 이누랭커!!!! (@enugae) July 29, 2023

사까시並非生活中常見的詞彙，寫法是從日本樂器尺八（샤쿠하치）演變而來，含義類似中文的「吹簫」。 很多韓國網友對這段影片感到震驚：「還不如說髒話...」「天啊我聽到了什麼」「看到隊友瞬間脫口而出這個詞真是...」「平時都在看什麼」「拍影片時都這樣，平時該有多隨便」「隊長工作沒做得很好，倒是很能闖禍」「還以為他是不太闖禍的成員」「快去服兵役吧」「負責剪輯的工作人員可能都不知道這個詞，我也是剛剛才知道」「 有生之年居然從男團口中聽到這個詞」。

該影片隨即下架，剪掉這一段之後現已重新公開。



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