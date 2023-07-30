【韓網熱帖】在 HYBE 公司門口進行卡車示威的 LE SSERAFIM SAKURA 中國粉絲團

近日 LE SSERAFIM SAKURA 中國粉絲團在 HYBE 公司門口進行卡車示威

示威標語：

停止對SAKURA的區別對待

MV裡份量比馬還少的成員-SAKURA

舞台上鏡頭還沒伴舞者多的成員-SAKURA

只拒絕SAKURA一個人的個人資源

為什麼失誤都怪在SAKURA一個人身上

無能的經紀公司做好自己的本份吧

出道前個人海報一個月一次，出道後個人海報一年一次

每次都是一樣的髮型，一樣的妝容，是故意的嗎？還是化妝師太無能？停止讓人無法理解的造型，改善SAKURA的造型

韓國網民評論：

1.因為她唱歌跳舞都不行才鏡頭少啊

2. 如果我是她的話，可能會討厭（這種卡車示威吧）

3. 粉絲是真的不明白她份量少的原因嗎？？ 還是粉絲覺得她唱的真的很好

4. 怎麼說呢，其他成員也是出道之後個人畫報一年才拍一次啊

5. 我反而覺得SAKURA出道之後形象變好了，公司對她的妝造很上心，出道前根本不會有這種爭議，公司明明就有好好幫助她活動啊

6. 我不是SAKURA的粉絲，每次看到卡車示威都想說粉絲適可而止吧

7. 把SAKURA侷限在愛豆身份裡確實蠻可惜的，但是她最終還是要回日本活動吧

8. 畫報之類的應該是沒有商家找她，而不是公司不讓她拍

9. 也不想想安可LIVE舞台上她的實力，還想要爭取更多的鏡頭？

10. 你們還不如讓她直接solo

出處：https://theqoo.net/hot/2872916462

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