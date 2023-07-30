THE BOYZ自制节目惊现19禁词汇，队友大惊失色！

男团THE BOYZ昨日通过YouTube频道公开世界巡回演唱会的幕后花絮影片，网友发现有成员疑似在排练时脱口而出19禁词汇，迅速在网上引起热议。

影片名为《[OFF THE BOYZ] THE BOYZ 2ND WORLD TOUR ： ZENERATION PRACTICE Behind》，公开后有网友截取其中一段在练习室排练的片段PO上Twitter，惊讶留言道：「那句吹箫也听得太清楚了吧？ kkk平时就是这样聊天玩耍的吗，28岁男性啊... NEW在后边惊讶大喊『哥！！』也侧面证实了。」

影片中，贤在从前方转身向后走去，逐渐接近以跪姿在练习室中心的ERIC。 这时队长李上渊突然大声说：「사까시（吹箫）！」NEW听了之后大喊：「哥！」



ㅅㅏ까시 발언 개잘들리는데? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 평소에 이런말 하고 논다니 28세남성아…. 뒤에 new가 놀라서 형!! 하는것도 개빼박 pic.twitter.com/ErjDTJb0RQ — 이누랭커!!!! (@enugae) July 29, 2023

사까시并非生活中常见的词汇，写法是从日本乐器尺八（샤쿠하치）演变而来，含义类似中文的「吹箫」。 很多韩国网友对这段影片感到震惊：「还不如说脏话...」「天啊我听到了什么」「看到队友瞬间脱口而出这个词真是...」「平时都在看什么」「拍影片时都这样，平时该有多随便」「队长工作没做得很好，倒是很能闯祸」「还以为他是不太闯祸的成员」「快去服兵役吧」「负责剪辑的工作人员可能都不知道这个词，我也是刚刚才知道」「 有生之年居然从男团口中听到这个词」。

该影片随即下架，剪掉这一段之后现已重新公开。



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