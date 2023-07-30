韓男穿衣典範！男藝人中私服最好看的就是他，36歲長得像18歲一樣
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韓男穿衣典範！男藝人中私服最好看的就是他，36歲長得像18歲一樣

明星   2023年7月30日   星期日10:10   Tracy  

（封面圖源：IG@ophen28）

朱宇宰，一個高冷外表下藏著搞笑靈魂的36歲男人！

提到朱宇宰，很多人首先會聯想到他在各大綜藝節目中的搞怪模樣，明明平時就不愛運動，主打一個瘦弱無力，在節目中表演舞蹈，跳得七零八碎，偏偏還想為自己辯解，強稱自己是「GD派」，走的就是隨性風，哈哈哈哈哈哈......

也許是綜藝形象深入人心，讓很多人都快忘了朱宇宰的主業是模特，187cm的身高讓他擁有一雙看上去兩米的大假腿，私服穿搭一直備受年輕男性喜歡，身為模特的他不僅會穿衣，衣品也很在線。

朱宇宰的風格一直都是典型的韓式風，細長的身形加上不是誰都能輕易駕馭的中分發、鍋蓋頭等，個人特色十分明顯。

日常隨便一拍都是一副畫報，不愧是模特啊！

真的是36歲男人中最會穿衣服的一個！！

此外，朱宇宰的綜藝事業也風生水起，前不久因為收視不佳而進行改版的綜藝節目《閑著幹嘛呢》確定了出演陣容，固定嘉賓名單上就出現了他的名字，將和劉在錫、李伊庚等人合作。

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