【韩网热帖】朴炯植，这是什么大事吗还要提前通知？连全智贤、宋慧乔也会做啊！

究竟是哪方面出了问题？

27日下午，朴炯植出席品牌CHANEL举行顶级珠宝系列的活动，拍照时其中一位记者（来自MY DAILY报社的）就要求他比心给拍照，但他未有照做。事后记者提到此事，他回覆：「事先没有接到通知」，该报社的记者就专门写了一篇新闻稿来吐槽他这行为，还配上了之前拍全智贤和宋慧乔都有比心的照片表示：连她们也会做啊！

但在Ｄ社拍出来的影片中有发现其实朴炯植是有比心的：



韩国网民评论：

1. 要不是我看了现场影片差点就信了，他有好好摆pose，还比了半个心啊，前面的朴叙俊也只是抬手打招呼而已

2. 麻烦记者不要再让艺人比心了，他们又不是机器人

3. 只能说朴炯植好可怜啊，这都要被说

4. 别拿粉丝当藉口，粉丝不想看到你们指使他

5. 这根本就是在恶意编排明星啊，幸好当时有影片，不然朴炯植要被冤枉死

6. 这位记者大人，你是不是缺爱啊

7. 连这种事情都要被拿出来写吗

8. 有可能是比心这个动作和活动氛围、当天的造型不符合，人家才不做的，记者写的新闻完全就是在误导读者啊，是故意让大家来骂艺人的吗

9. 记者是疯了吗？？为什么要对朴炯植这样

10. 你不觉得自己这样很丢人吗

11. 如果是这样的话，那就是因为他不想做了。

12. 这就是为什么我喜欢宋慧乔和全智贤。

13. 他没有收到通知，但可以做的方式很多。

14. 没有要求也没关系，这是他的选择。

15.那些没有做出心形手势的人，让人感到很不舒服。

16. 有些人只是喜欢制造麻烦。

17. 他只是想展示自己的冷静和谦虚。

18. 希望不要再把这个话题持续下去了。

19. 我真的不在乎他是否做出心形手势。

20. 我不知道为什么这个话题会引起这么多争议。

21. 这个话题已经太多了，让我们转移话题吧。

出处：https://theqoo.net/hot/2872823275?filter_mode=normal

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