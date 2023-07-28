《為你心動》澤演半人半吸血鬼竟成為追擊目標！母胎單身元志安未察覺自己已被愛情包圍（EP.9 –10）

[有雷] 《為你心動》（《心跳》）學長開始轉腹黑！澤演吸血鬼身分似乎暴露，而半人半吸血鬼的他身體也出現異狀，必須趕緊變為真正的人類，於是他向元志安坦白需要她充滿愛意的血，元志安雖然想幫忙，但卻覺得不得其門而入。

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宣于血（澤演飾）因轉變為人類未成功，出現身體不適的頻率也越來越高，他經過貓妖提示必須趕緊喝下女主角充滿愛意的血，才可百分之百成為人類。他之前在街頭展現出力大擋車的絕技，竟被學長新代表（朴康賢飾）看到了影片，懷疑起宣于血的身分，而學長自己也突然休克昏倒，依照家族祖先傳下，必須治好這疾病的話，就要喝下半人半吸血鬼的血。



經營著民宿的朱仁諧（元志安飾），每日為了促進生意而煩惱，宣于血雖然鼓勵她與學長發展戀情，但仁諧為了生存，根本沒心思談戀愛，這讓宣于血遇到難題，決定自己也努力讓仁諧感受到愛。在此同時，難代表（尹邵熙飾）也想對宣于血發動攻勢，一直想假裝記起了前世，但宣于血要求再度擁抱她時，似乎沒有太多感覺。



宣于血的朋友們告訴他，若希望得到仁諧的幫忙，應該也送出仁諧最需要的東西。宣于血想來想去，決定向仁諧提出提議，只要自己達成了目標，真正變成人類，屆時他就離開這棟古宅，讓仁諧完全擁有這棟房子。仁諧想了想，卻覺得這棟房子是因為有了宣于血才充滿樂趣，於是拒絕了這個提議。



為了促進民宿的生意並擴大宣傳，難代表提出了舉辦一場復古派對，並告訴仁諧她想要在這派對上向宣于血告白，也告訴學長新代表應該在派對上向仁諧表白，不過新代表已經開始懷疑宣于血以及他的朋友們並不是人類，於是前來派對只是來印證自己的想法。宣于血在派對上邀請了仁諧共舞，美妙的雙人舞姿閃瞎眾人，學長與難代表的戀情計畫看來沒有成功。



宣于血在準備派對時，為了準備一套帥氣西裝而來到了洋服店，在報上姓名時，老闆竟拿出一套多年前早已準備好的訂製服！並表示有人已訂製好並指定送給宣于血，此人就是管理著古宅的朱管家，也是朱仁諧的父親。到底他是否遭遇不測才會突然人間蒸發？



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