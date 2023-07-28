MONSTA X Shownu後台合照手中驚現電子煙！官號緊急刪照重PO

昨天MONSTA X小分隊「Shownu & 亨願」出演《M！Countdown》宣傳新歌《Love Me A Little》，一張後台照片引起激烈討論。

「Shownu & 亨願」是MONSTA X出道8年來首個小分隊組合，本月25日剛剛發行首張迷你專輯《THE UNSEEN》，昨日來到《M！Countdown》進行第一次宣傳舞台。



《M！Countdown》官方Twitter PO出兩人的4張自拍合照，隨後又刪除再重新PO出。 原來是因為其中一張合照裡，拍到了Shownu手中拿著電子煙......



目前官方Twitter裡只剩除了問題照片之外的3張照片：



這件事在網友中引起激烈討論，大部份認為成年人抽煙是個人選擇，但作為公眾人物、在公共場合吸煙就是不妥。 而且自拍用的手機應該是Mnet專用機，Shownu面對工作用手機仍這麼不小心，也讓人歎氣：「他們有未成年粉絲，明知這是給粉絲看的照片，不應該更謹慎嗎？」 「在職場還非要拿著煙拍照，腦子還好嗎？」 「吸電子煙是無所謂，但如果室內吸煙真的要反省」「也可能是在室外吸過剛回來」「他之前也曾在團綜被拍到室內吸煙」「工作人員應該好好檢查啊，是因為看起來太自然嗎？ 煙在電視上都要打馬賽克的啊」「幸好是成熟形象，如果是清涼少年美的概念，應該被罵超慘」「作為MONBEBE不感到驚訝或生氣，但也沒有護航的想法，只希望管理好嗓子」。



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