《國民死刑投票》8月10日首播！朴海鎮＋林智妍＋朴誠雄壓倒性的演技與氣勢不容錯過！

SBS新劇《國民死刑投票》即將於8月10日首播，本劇改編自同名網路人氣漫畫，劇情描述以惡質的犯人為對象進行全國國民死刑投票，在試行這制度時追逐著一位不詳犯人的故事。由朴海鎮、林智妍以及朴誠雄主演。

許多觀眾們都在期待這部作品，原因是網路漫畫人氣已獲得肯定，以奇特的想像力為基礎，加入了更有衝擊力的設定，強烈的故事線，以及演技備受肯定的演員們，對特定犯人展開了追擊，懸疑劇情更為這部作品增添緊張感。在開播前必須先知道的觀前看點以及三位大演員在劇中的挑戰與突破。



朴海鎮展現聰明又幹練的形象，本次在《國民死刑投票》中飾演有些粗暴又行事魯莽的刑警金武燦一角，在每部作品中都展現演技實力的朴誠雄，在本次作品中則飾演法學家，並因為親手殺害了對8歲女兒性侵的犯人而自首的權碩柱，而近期常飾演反派的林智妍則是在本劇中變身為正義爆棚的瘋狂警察珠賢。



《國民死刑投票》製作方也公開了最新的海報，以黑色為背景襯托出朴海鎮、林智妍、朴誠雄三人的堅定眼神，加上了簡短的一句話「死刑已經開始了」預告了本劇走向。製作組更表示三位演員壓倒性的演技實力，絕對是大家相信而看的理由，也為這部作品增添了更多看點，更大讚「有了這三位演員的加持就如同獲得千軍萬馬」，對這部作品相當有信心。《國民死刑投票》將於8月10日率先首播兩集，之後每週四公開一集。



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