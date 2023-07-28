《驱魔面馆2》赵炳圭校暴争议再起波澜！爆料者「豪赌」100亿要求检证真相，反驳「洗脱污名」说辞

两年前爆料赵炳圭校园暴力、居住在纽西兰的A某，近日再次通过SNS发声，要求以100亿为「赌注」查清究竟谁在说谎。

A某昨日PO长文，称愿意公开集资100亿韩元，对於是否存在校园暴力进行公开检证。 如果最终证实A某所言为假，那么100亿和清白名誉都将属於赵炳圭。 A某提出的条件如下：

1. 以查明真相为最优先，双方同意后不论以任何理由拒绝均视为说谎

2. 地点定在发生校暴的学校，由学校和当地警察进行检证

3. 使用测谎仪和催眠术

4. 所属社方面的100亿由公司代表承担

5. 民事、刑事法律责任另行讨论

A某强调称自己从未写过道歉文、也从未请求宽大处理；并指出赵炳圭公司以横跨两国的诉讼和赔偿向A某施压，要求A某写道歉文说爆料内容为假；公司曾提交伪造的道歉文，令A某从「参考人」身份变成「嫌疑人」。

A某还承诺了接近毒誓的败北条件：除承担法律责任外，还会在毕业后回韩国从军；不遮掩面孔、在公共场所全职打扫洗手间10年。并反问赵炳圭公司和代理律师：如果最终证实是赵炳圭说谎，愿意承诺何种社会责任？



本月21日有媒体报道称，赵炳圭两年来一直试图联络爆料人、希望通过法律途径洗脱污名挽回名誉，且不在意高达20亿韩元的诉讼费用，无奈对方拒绝警方联络，只好作罢。A某在这次的长文中表示，欢迎赵炳圭用那20亿邀请媒体粉丝一起来纽西兰、彻底弄清真相，也让A某父母能睡个好觉。

此外，A某於2021年开通IG账号发帖称是赵炳圭在纽西兰读书时的同学，当时遭到赵炳圭校园暴力对待，包括「被拖去KTV、说不会唱歌就被揍，被抢走和母亲一起做的抛石器，被抢钱」等等。

赵炳圭日前出席tvN新剧《驱魔面馆2》时表示因为相关人士在国外，要证明并非属实还需要一段时间，但仍在尽全力。 赵炳圭2018年出演《SKY Castle》时已有人指控他是校暴加害者，2021年是第二次，但大部份爆料人后来都推翻说法，只有A某始终坚持。



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