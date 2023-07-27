不是试镜而是导演指定演出！《神鬼海底捞》高旻示演出关键角色大获好评！

演员高旻示曾以《五月的青春》《Sweet Home》《智异山》等作品打开知名度，也曾在电影《分手的决心》出现在剧中剧里。在本周即将上映的《神鬼海底捞》中饰演相当关键的「玉芬」一角，而她也在日前访谈中透露自己接演本作品的契机。

电影《神鬼海底捞》即将在7月28日在台上映，其中参与演出的高旻示提到，刚从导演与代表那边收到剧本时，为了试镜而读了剧本，因为角色相当有魅力，也让高旻示想要接演，同时也担心自己落选。没想到高旻示到了制作公司开会时，导演却直接说「希望高演员演出「玉芬」这个角色。」让她觉得又惊又喜，非常感谢。



原来柳升完导演是从看了电影《魔女首部曲》就开始喜欢高旻示的演出，甚至还提到《魔女首部曲》中高旻示一边吃著鸡蛋一边骂崔宇植的场面，也提到了她在《Sweet Home》当中的表现，所以导演一直希望能有机会与高旻示合作。而高旻示也的确在本次作品《神鬼海底捞》中饰演相当关键的角色。



而高旻示也听说已经看过这部作品的观众们对於她的演出给予好评，她则说自己不太清楚自己呈现出的样子，虽然大家觉得很有趣，但她却没有觉得自己「没有在搞笑」，不过还是相当感谢大家喜爱这部作品，而作为片中的老么，她透露自己也大力分享这部电影的相关讯息，希望为宣传尽一点力。



高旻示也提出了自己对电影的热爱，她表示自从拍摄了《魔女首部曲》之后，就对著电影抱持著相当大的渴望，总是希望再拍摄新的作品，即使有些电影像是《分手的决心》，出现的戏份镜头并不多，但高旻示还是相当开心能够参与这个演出，本次的《神鬼海底捞》更是她觉得大家一定要到电影院去观赏的作品。



高旻示也感谢导演将《神鬼海底捞》中的玉芬一角塑造的非常棒，让她对这部作品充满美好的回忆。《神鬼海底捞》描述原本靠打捞鲍鱼维生的海女们，因水质受到化学污染而鲍鱼不再新鲜，生计逐渐受到影响，於是她们只好另谋生路，协助走私，但大家各怀鬼胎让这些计画充满了变数。7月28日即将在台上映。



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