趙寅成形容李光洙是「疼痛的手指」、「受疼愛開出的花」，感動沒幾秒後韓孝周就大歪樓XD

Disney+原創韓劇《MOVING 異能》即將上線，主演車太鉉、趙寅成與韓孝周來到劉在錫的「長舌脫口秀」《藉口罷了》（只是藉口）作客，因為來客都和李光洙很熟，李光洙一如往常不在場又成了節目話題XD。

劉在錫向趙寅成發問：「光洙對你來說是什麼？」趙寅成沒想太多便回答：「是疼痛的手指*。」韓孝周笑了一下露出心疼的表情問：「為什麼？我們光洙歐巴怎麼了？」劉在錫倒是拍手大笑，很同意趙寅成的形容。（*疼痛的手指아픈 손가락：意指一個人特別在意、比較脆弱的地方，意近中文「心中最柔軟的一塊」。）



「光洙真的很需要人照顧，他本身很柔弱，但頭腦卻很好，所以很容易受傷，自己就會搞出很多讓自己難受的事情。」趙寅成說著說著，劉在錫卸下了笑容大嘆：「說得很對啊！」趙寅成接著表示前陣子看他和金宇彬、都敬秀走路的背影，才真正覺得他長大了，與劉在錫互相說彼此照顧了李光洙很多，「就是這樣在那麼多人的愛裡，開出了那麼一朵花，（李光洙）成為了很好的人」。



但沒想到，眾哥哥們照顧李光洙的事讓人感動不到幾秒，韓孝周就大歪樓破壞：「真的是很長的一朵花。」趙寅成還能馬上接哏，一邊比動作：「要這樣纏繞一下。」換車太鉉說：「那不是藤蔓嗎？」



講一講眾人就想念起李光洙了，後頭話題也幾次繞回李光洙身上，包括劉在錫提到在李光洙家很自在，原本說好待2小時，結果隨便就延長成了6、7小時，李光洙一個人要應付他和池錫辰，都不敢吭聲搞得自己滿頭大汗XDD。以及趙寅成提到李光洙運氣真的很背，出去玩常常都他買單，而壞運最後跑到金宇彬身上。



看完這集，因為李光洙太有存在感，底下網友留言「還以為李光洙也出演了」，也有人敲碗「趙寅成Family」（趙寅成、李光洙、金宇彬、都敬秀）和「藉口罷了Family」（劉在錫、曹世鎬、南昶熙、李棟旭）可以聚一下，因為「感覺會很有趣」。

▼完整節目（趙寅成形容李光洙約於14:41起，劉在錫在李光洙家、趙寅成Family旅遊的買單故事約37:17起）



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