整個暑假都是金成均！從戲劇、綜藝到電影、下部作品將與金宇彬合作！

綠葉比主角們更忙碌！演員金成均即將佔領大家的暑假，除了7月28日即將公開的《D.P逃兵追緝令2》之外，接著還有Disney+令人期待的劇作《Moving 異能》，tvN的新綜藝節目《跟著哥哥去瑪雅：九把鑰匙》，還有電影《Target目標》即將在8月上映。

7月28日起到8月份，演員金成均即將有四種作品與觀眾們見面，除了在兩大OTT平台的原創劇集中非常活躍，還跨足了tvN的綜藝節目與車勝元、The BOYZ合作，以及與申惠善共同演出的新電影《Target目標》也即將上映。



最先開啟金成均暑假的就是Netflix的《D.P逃兵追緝令2》，全員回歸的第二季將延續第一季的人設，金成均所飾演的朴範求同樣是一個囉哩叭嗦的老鳥士官，但同樣運用他老練的觀察能力，洞悉事件的真相。金成均呈現出來的感覺就像是在軍隊中真實存在的一個士官長，角色投入度相當高，讓觀眾們產生共鳴。



而即將公開的Disney+《Moving 異能》則是描述隱藏著超能力的孩子們，以及隱瞞過往痛苦的父母們的故事，即將在8月9日公開。金成均在片中將飾演擁有特殊怪力以及極快速度的李在萬一角，雖然平時看起來相當和善有禮貌，但當他的家人遇上了危險狀況，為了守護自己珍愛的人，他將奮不顧身。在萬覺醒爆發後的眼神以及為家人而戰的懇切心情，將再度展現金成均的名品演技。



不僅如此金成均也跨足綜藝，8月4日即將公開的綜藝節目《跟著哥哥去瑪雅：九把鑰匙》中將與車勝元以及The BOYZ柱延合作，展現金成均獨特的綜藝感，在每週五晚間為觀眾們帶來趣味。而在8月30日即將上映的新電影《Target目標》中，金成均將與申惠善、姜泰伍合作，變身為刑警來調查申惠善所捲入的事件。稍早Netflix更透過SNS公開了金成均將與金宇彬合作新電影《武道室武官》，可說是忙碌不已。



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