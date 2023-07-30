韩男穿衣典范！男艺人中私服最好看的就是他，36岁长得像18岁一样

朱宇宰，一个高冷外表下藏著搞笑灵魂的36岁男人！

提到朱宇宰，很多人首先会联想到他在各大综艺节目中的搞怪模样，明明平时就不爱运动，主打一个瘦弱无力，在节目中表演舞蹈，跳得七零八碎，偏偏还想为自己辩解，强称自己是「GD派」，走的就是随性风，哈哈哈哈哈哈......

也许是综艺形象深入人心，让很多人都快忘了朱宇宰的主业是模特，187cm的身高让他拥有一双看上去两米的大假腿，私服穿搭一直备受年轻男性喜欢，身为模特的他不仅会穿衣，衣品也很在线。



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朱宇宰的风格一直都是典型的韩式风，细长的身形加上不是谁都能轻易驾驭的中分发、锅盖头等，个人特色十分明显。



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日常随便一拍都是一副画报，不愧是模特啊！



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真的是36岁男人中最会穿衣服的一个！！



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此外，朱宇宰的综艺事业也风生水起，前不久因为收视不佳而进行改版的综艺节目《闲著干嘛呢》确定了出演阵容，固定嘉宾名单上就出现了他的名字，将和刘在锡、李伊庚等人合作。

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