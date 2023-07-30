你快去和大齡男人相親吧！李孝利現場撮合，嚴正化表情超尷尬，無理vs綜藝效果

李孝利本人估計也沒想到，自己催婚嚴正化的言論竟然會掀起熱議，甚至引發了部份女網友的不滿。

最近金完宣、嚴正化、李孝利、BoA和MAMAMOO華沙共同合作了一檔名為《Dance歌手流浪團》的節目，輾轉於韓國各地舉辦街頭演出。



前不久播出的節目中，幾人前往市場購買舞台上需要的服裝和鞋子，一家鞋店的老闆是一名中年男性，大家簡短的寒暄之後得知這位老闆尚未結婚，老闆半開玩笑半地說認真道：「我要賺錢娶老婆，有合適的人選就介紹給我吧。」 李孝利聽完之後就撮合姊姊嚴正化和鞋店老闆，笑著對嚴正化說：「和他打個招呼吧」，嚴正化聽完之後一臉驚訝，接著無可奈何微笑著拒絕了。



相關場景在韓網上掀起熱議，有網友指出雖然是為了綜藝效果而在玩梗，但李孝利無權強行讓嚴正化當場相親，根本沒考慮過嚴正化的感受。 還有網友評論：「不要再催婚嚴正化了」、「李孝利現在這麽口無遮攔嗎」、「嚴正化表情都僵硬了，完全就是在強忍」、「老實說李孝利真的很無禮」、「對嚴正化和老闆來說都很失禮等」、「換作我是嚴正化，當場就要罵人了」。 也有部份網友維護李孝利，解釋她是為了綜藝效果才那樣說，「開玩笑而已，嚴正化也沒有生氣啊」、「只有網友這麽應激」、「一看就知道是在看玩笑啊」、「因為關係好才這樣說的吧」等。

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