《歡迎來到王之國》吻到如入無人之境室友們卻闖入！潤娥險遭酒店開除、驚見俊昊已有未婚妻！（EP.11 –12）

[有雷] 《歡迎來到王之國》本部長俊昊與潤娥在國外帶著美好回憶回國，隨之而來的是酒店即將舉辦的百年紀念宴會，俊昊別出心裁的安排獲得了父親的肯定。潤娥差點遭奧客投訴開除，仍暗中調查俊昊母親的過往。兩人愛的甜蜜卻預告即將開虐。

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泰國出遊結束，具元（李俊昊飾）立即投入酒店的百年紀念宴會策畫，他認為能夠讓酒店營運百年，最重要的就是用心的員工們。因此他與姐姐所想要要求的達官顯要不同，他找來了一群在大家看不到的地方努力付出的員工們，包含了修護組、房務組、守門人等等，更有一位在飯店經營陷入困境時曾伸出援手的貴人，這些真心為王者酒店付出的人們，讓這場宴會更加有意義，具元也因此獲得了父親的認同。



具元姐姐邀請來的國會議員，因當日沒機會上台致詞而備感羞辱，姐姐雖然再度設宴款待，但議員惱羞成怒藉故投訴桌邊服務令他不滿，還要求解雇服務生嗣朗（潤娥飾）。幸虧具元及時出現，阻止姐姐將其開除，並再度重申員工的重要性。



嗣朗趁空姐室友有勤務可能在外過夜的日子，做了一桌好菜邀請具元到家中作客，兩人更是連電話都不接，謝絕一切打擾，只想好好享受甜蜜的二人世界。沒想到正當具元將嗣朗公主抱，兩人熱烈地親吻了起來，此時突然門口出現了四個人齊聲驚呼！原來旅行團員臨時相約來開趴，嗣朗見狀只想裝死放棄掙扎，具元則是坦白說出了自己的真實身分，嚇得所有人驚呼之前真是大不敬！



具元尋找曾在酒店中工作的母親，在嗣朗的協助之下似乎有所進展，而嗣朗在工作上也獲得認同，晉升至夢幻團隊，可到會長家服務。此時他正看見具元出席父親聚會，坐在他身邊的是之前曾在飯店舉辦生日派對的女孩，而具元的父親還催促起兩人的婚事……嗣朗心頭一驚而摔破了瓷盤…



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