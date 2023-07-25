《同床異夢2》夫妻倆提到2年前的婚外情傳聞！秋瓷炫不讓于曉光解釋的原因「已經做了錯誤的動作」

24日播出的《同床異夢2》中，秋瓷炫＆于曉光夫婦時隔4年後再次亮相。

當天，于曉光就因為疫情與秋瓷炫分離而分開2年的時間表示：「對我來說是人生沒有意義的時光，無論你我都很痛苦。」他們更坦誠地談論了2年前的爭議，于曉光在2021年深夜在車內讓一名女生坐在膝蓋上的樣子被中國媒體拍到後，陷入婚外情傳聞。

秋瓷炫：「當時拍攝的影片中你的動作是錯，你承認這一點嗎？」于曉光表示完全沒有往那想，秋瓷炫：「我懂～這是我們的朋友（影片中的女生），我們都認識，但是人們不是不知道嗎，你這件事不夠慎重。」



秋瓷炫說：「我怕很多人誤會，說于曉光是假的、《同床異夢》于曉光的樣子是假的，他不是于可愛，原來是這種人，但這個都是你造成的。通過《同床異夢》認識我們的觀眾，有人說想結婚、有人說相信了愛情，但發生這件事之後，大家都說『于曉光是這樣子的人？』，讓他們都失望了，你不必對我感到抱歉，應該對他們感到抱歉。」



于曉光還提到當時寫了很長的解釋文，但是秋瓷炫不讓他解釋。秋瓷炫：「你知道你想解釋爲什麼你不讓我解釋嗎？因爲已經做了錯誤的動作。」而秋瓷炫也在于曉光面前吐露小時候的傷痛，說到自己遇到于曉光之後，變成知道感受幸福的人，也是第一個和最後一個她想依賴的人，談到最後夫妻倆都落下眼淚ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



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