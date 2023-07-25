這是什麼神奇的組合！李世榮＆坂口健太郎有望合作新劇《愛過之後來臨的》，網友直呼：「好期待」

今日（25日）有相關人士透露：「李世榮、坂口健太郎將出演電視劇《愛過之後來臨的》。」

《愛過之後來臨的》（사랑 후에 오는 것들）改編自2005年出版的孔枝泳作家和日本津波仁成作家的聯合小說。這部作品清新地描寫韓國女性和日本男性之間超越國境的愛情，原作受到很多人的喜愛，甚至還登上暢銷書排行榜。

對此，李世榮的所屬社 Prain TPC 回應：「這是收到的提案之一。」李世榮的作品也是一部接著一部拍，2021年因《衣袖紅鑲邊》大爆紅後，接著出演《依法相愛吧》，日前也確定將和裴仁爀、柳善皓搭檔《烈女朴氏契約結婚傳》。



而坂口健太郎日前宣布9月將在韓國舉行粉絲見面會，繼2018年以電影《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》和上個月以《餘命10年》訪問韓國之後，又傳出粉絲見面會、出演電視劇的消息，預示與韓國粉絲的關係將更加親近。



消息一公開後，也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「大發 坂口健太郎 嗚嗚嗚」、「已經開始激動了」、「暈，好好奇啊，兩個都是喜歡的演員」、「兩個人的年齡也差不多，所以更開心」、「哇 好神奇的組合」、「原作好像是韓國女日本男組合，好新鮮啊」、「雖然不太清楚劇情，但是臉蛋很合拍，感覺會很有默契」等等。



《愛過之後來臨的》是文賢成導演的電視劇處女作，他曾執導過電影《極速首爾》、《王的偵探事件簿》等，該劇預計明年年初將往返於韓國和日本進行拍攝。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞