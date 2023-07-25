《同床异梦2》夫妻俩提到2年前的婚外情传闻！秋瓷炫不让于晓光解释的原因「已经做了错误的动作」

24日播出的《同床异梦2》中，秋瓷炫＆于晓光夫妇时隔4年后再次亮相。

当天，于晓光就因为疫情与秋瓷炫分离而分开2年的时间表示：「对我来说是人生没有意义的时光，无论你我都很痛苦。」他们更坦诚地谈论了2年前的争议，于晓光在2021年深夜在车内让一名女生坐在膝盖上的样子被中国媒体拍到后，陷入婚外情传闻。

秋瓷炫：「当时拍摄的影片中你的动作是错，你承认这一点吗？」于晓光表示完全没有往那想，秋瓷炫：「我懂～这是我们的朋友（影片中的女生），我们都认识，但是人们不是不知道吗，你这件事不够慎重。」



秋瓷炫说：「我怕很多人误会，说于晓光是假的、《同床异梦》于晓光的样子是假的，他不是于可爱，原来是这种人，但这个都是你造成的。通过《同床异梦》认识我们的观众，有人说想结婚、有人说相信了爱情，但发生这件事之后，大家都说『于晓光是这样子的人？』，让他们都失望了，你不必对我感到抱歉，应该对他们感到抱歉。」



于晓光还提到当时写了很长的解释文，但是秋瓷炫不让他解释。秋瓷炫：「你知道你想解释爲什么你不让我解释吗？因爲已经做了错误的动作。」而秋瓷炫也在于晓光面前吐露小时候的伤痛，说到自己遇到于晓光之后，变成知道感受幸福的人，也是第一个和最后一个她想依赖的人，谈到最后夫妻俩都落下眼泪ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



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