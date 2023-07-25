【韓網熱帖】在美國拍攝的《懂也沒用的神秘雜學詞典》下期嘉賓！

哇塞...這個陣容太厲害了吧～

原PO主分享了tvN節目《懂也沒用的神秘雜學詞典》下期嘉賓：電影《奧本海默》的導演克里斯多福·諾蘭（Christopher Edward Nolan）、主演的小勞勃·道尼（Robert Downey Jr.）、席尼·墨菲（Cillian Murphy）、艾蜜莉·布朗（Emily Blunt）、麥特·戴蒙（Matt Damon）。此外還有電影評論家李東真（音）、建築師劉賢俊（音）、物理學家金相旭（音）、天文學家沈彩京（音）等。



ㅁㅊ 알쓸별잡 첫방송에 크리스토퍼 놀란이랑 오펜하이머 캐스트들(킬리언 머피, 로다주, 에밀리 블런트, 맷 데이먼) 나오네

배우들은 김민하 배우가 직접 인터뷰하나봐pic.twitter.com/3oGXydmTR3 — 앗디 (@heyattidude) July 24, 2023

韓國網友評論：

1. ㄴㅇㄱ？？？

2. 這居然是真的？

3. 媽呀，是諾蘭？ 更諾蘭的是我（*「諾蘭」韓文和「驚訝的」寫法相同）

4. 暈，這期必須看

5. 嘉賓陣容是machine 219

6. 毫無想法地點進來，驚得下巴都要掉了ᄋ0ᄋ

7. 天啊我最愛的演員導演全來了

8. 小勞勃·道尼的衣服一如往常kkk

9. 韓國確實諾蘭粉超多

10. 大發kkk回到從前那樣四處旅行聊天的模式，好開心！

出處：https://theqoo.net/hot/2868165189?page=2#cmt_488

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