以下到底誰最能適應2023的現代生活？《奇蹟的兄弟》裴賢聖、《心跳》玉澤演還是《榴蓮小姐》朴柱美呢〜

最近熱播的韓劇中，不約而同都有從不同年代穿越到現代的劇情出現，而這些人來到科技發達的現代時，都有許多令他們瞠目結舌的瞬間。這三個人當中到底誰對現代生活的適應力最強大呢？

#《奇蹟的兄弟》裴賢聖－適應能力中



劇中從1995年不明就裡穿越到2022年的高中生李姜山（裴賢聖飾），隨身背包裡還帶著早期的錄音帶隨身聽MyMy，他時常哼唱的歌曲是現在所謂的老歌，看著街上的建築早已不同於27年前的過去，但穿越後還失憶的他，怎麼也想不起來自己是誰。



穿越後他遇到的第一人就是失意的作家陸東柱（鄭宇飾），為了方便聯繫，東柱送給了他一支手機，姜山看大家都用手機感應就可以通過地鐵入口，但他照作卻感應失敗……姜山意外救了一位即將輕生的女高中生，但女孩口中的「Kakao Talk」以及「Youtuber」是什麼？為何他瞬間消失的影片會被拍攝下來放上網路？讓他一頭霧水…



#《心跳》玉澤演－適應能力強



《心跳》中的吸血鬼宣于血（玉澤演飾）本來是永生不死的吸血鬼，遇見了初戀後決定閉關沉睡100年，希望完全成為真正的人類，擁有吸血鬼不會有的真正心跳。從100年前來到現代的他，與其說不適應，根本是表現得相當興奮，雖然同居的女主角與他對話間出現一些新造語時，他有點雞同鴨講，其他的表現都算是非常融入現代。



原本在古代就過著富裕生活的宣于血，擁有一家自己的酒吧以及兩個跟班與一個人類管家，習慣了發號施令。某天他發現了同居女子的信用卡，竟拿去百貨公司大刷特刷，買了一堆帥氣衣服不說，當然也買了手機與藍芽耳機這些3C產品！穿著雖喜歡梳起油頭跟成套西裝，非常有復古感，但他也能換上連帽T與長風衣，頭髮也變成順毛瀏海，跟女生一起去看電影，與時下年輕人無異。



#《榴蓮小姐》朴柱美－適應能力弱



《榴蓮小姐》（港譯《仙女榴槤》）中從朝鮮時代穿越來到現代的榴蓮（朴柱美飾），因為穿越的年代最久遠，自然出現的問題最多。連廁所的馬桶水都拿來洗臉了，招待她塗了草莓醬的吐司與牛奶，她還連吞都吞不下去。看見街上的男女摟摟抱抱，女生更是穿著清涼，讓她頻頻搖頭。



榴蓮到了現代還是堅持穿著傳統韓服，就連去健身也不願意露出小腿以上，頭髮也要求用髮簪盤起，說話的語調更是完全依照古代人氣質，除了學會伊些現代的稱呼，其他生活型態完全沒有為了適應現代生活而改變。不過也因為她與兒媳的特殊氣質，竟然被劇組相中出演古裝戲碼！



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