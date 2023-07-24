以下到底谁最能适应2023的现代生活？《奇迹的兄弟》裴贤圣、《心跳》玉泽演还是《榴莲小姐》朴柱美呢〜

最近热播的韩剧中，不约而同都有从不同年代穿越到现代的剧情出现，而这些人来到科技发达的现代时，都有许多令他们瞠目结舌的瞬间。这三个人当中到底谁对现代生活的适应力最强大呢？

#《奇迹的兄弟》裴贤圣－适应能力中



剧中从1995年不明就里穿越到2022年的高中生李姜山（裴贤圣饰），随身背包里还带著早期的录音带随身听MyMy，他时常哼唱的歌曲是现在所谓的老歌，看著街上的建筑早已不同於27年前的过去，但穿越后还失忆的他，怎么也想不起来自己是谁。



穿越后他遇到的第一人就是失意的作家陆东柱（郑宇饰），为了方便联系，东柱送给了他一支手机，姜山看大家都用手机感应就可以通过地铁入口，但他照作却感应失败……姜山意外救了一位即将轻生的女高中生，但女孩口中的「Kakao Talk」以及「Youtuber」是什么？为何他瞬间消失的影片会被拍摄下来放上网路？让他一头雾水…



#《心跳》玉泽演－适应能力强



《心跳》中的吸血鬼宣于血（玉泽演饰）本来是永生不死的吸血鬼，遇见了初恋后决定闭关沉睡100年，希望完全成为真正的人类，拥有吸血鬼不会有的真正心跳。从100年前来到现代的他，与其说不适应，根本是表现得相当兴奋，虽然同居的女主角与他对话间出现一些新造语时，他有点鸡同鸭讲，其他的表现都算是非常融入现代。



原本在古代就过著富裕生活的宣于血，拥有一家自己的酒吧以及两个跟班与一个人类管家，习惯了发号施令。某天他发现了同居女子的信用卡，竟拿去百货公司大刷特刷，买了一堆帅气衣服不说，当然也买了手机与蓝芽耳机这些3C产品！穿著虽喜欢梳起油头跟成套西装，非常有复古感，但他也能换上连帽T与长风衣，头发也变成顺毛浏海，跟女生一起去看电影，与时下年轻人无异。



#《榴莲小姐》朴柱美－适应能力弱



《榴莲小姐》（港译《仙女榴槤》）中从朝鲜时代穿越来到现代的榴莲（朴柱美饰），因为穿越的年代最久远，自然出现的问题最多。连厕所的马桶水都拿来洗脸了，招待她涂了草莓酱的吐司与牛奶，她还连吞都吞不下去。看见街上的男女搂搂抱抱，女生更是穿著清凉，让她频频摇头。



榴莲到了现代还是坚持穿著传统韩服，就连去健身也不愿意露出小腿以上，头发也要求用发簪盘起，说话的语调更是完全依照古代人气质，除了学会伊些现代的称呼，其他生活型态完全没有为了适应现代生活而改变。不过也因为她与儿媳的特殊气质，竟然被剧组相中出演古装戏码！



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